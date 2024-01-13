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綠藍白包辦、小黨全軍覆沒 不分區立委當選名單一次看！

各政黨得票結果出爐，不分區立委由綠、藍、白三黨包辦，小黨全軍覆沒。圖為綠藍白三黨造勢場合畫面。（資料照，本報合成）

各政黨得票結果出爐，不分區立委由綠、藍、白三黨包辦，小黨全軍覆沒。圖為綠藍白三黨造勢場合畫面。（資料照，本報合成）

2024/01/13 22:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）總統暨立委大選投票圓滿結束，除了正副總統和地方立委結果，外界也相當關注攸關34席不分區立委分配的政黨票，因為不分區立委會影響到各政黨國會立委席次。而本屆政黨票出爐，34席不分區由民進黨、國民黨及民眾黨包辦，其餘小黨全軍覆沒。

根據中選會資訊，我國憲法增修條文指出，全國不分區及僑居國外國民選出的立委共34席，依政黨名單投票選舉之，由得票率5%以上之政黨才能分配不分區席次，各政黨當選名單中，婦女不得低於1/2。台灣採用「並立制」計算不分區席次，以「應選名額（34席）」乘上「政黨得票率」，得出結果的「整數」就是分配到的席次，若有剩餘席次，則比較各黨得票率的「餘數」，計算至小數點第4位，第5位以下四捨五入。

政黨票得票率有1%、2%、3%、5%等4大門檻。政黨票達1%，個人與營利事業對該政黨之政治獻金，可列舉所得稅扣除額；政黨票達2%，往後3屆立委選舉可直接提名不分區立委；政黨票達3%；取得每票每年50元政黨補助；政黨票達5%，獲得本屆不分區席次分配資格，且下屆總統大選可不經連署，直接提名總統候選人。

本屆政黨票結果出爐，民主進步黨超過498萬票，獲13席；中國國民黨超過476萬票，也獲13席；台灣民眾黨超過303萬票，獲8席。34席不分區立委由綠、藍、白3陣營包辦，其餘小黨全軍覆沒，前述3陣營當選之不分區立委如下：

民進黨：林月琴、沈伯洋、張雅琳、洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵、郭昱晴、陳培瑜

國民黨：韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏

民眾黨：黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春誠、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷

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