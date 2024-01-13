民進黨林志潔宣佈敗選 籲國民黨鄭正鈐為市民發聲

民進黨新竹市立委候選人林志潔（左3）晚間宣佈敗選，籲國民黨鄭正鈐能為市民發聲。（記者洪美秀攝）

2024/01/13 21:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕縣市立委選舉今晚落幕，民進黨新竹市立委候選人林志潔於晚間8點宣布敗選，她說，選舉結果雖然跟預期有落差，但她與支持者都努力到最後一刻，且能直逼競選對手已經非常不容易，她要恭喜國民黨候選人鄭正鈐獲勝，但也希望鄭能將所有心思放在立委職務上，要造福新竹與台灣。

林志潔說，她雖然敗選，但這次選戰是台灣的民主贏了，總統候選人賴清德在內憂外患下，台灣人民還是堅持選擇民主道路，她參選前就知道民進黨在新竹市是艱困選區，藍綠版圖是六比四，但今天有這樣的結果已經是最大的成功。

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林志潔指出，她知道大家會傷心，因為沒有大家期待未來四年的立委，在此她要恭喜鄭正鈐獲勝，這也代表民進黨未來還有努力的空間，她也感謝黨籍議員組成的新竹隊，每一次車掃、站路口、活動大家都是全體出席，真的很不容易，也要感謝每一位支持她的民眾與師生、同事。

此外，林志潔說，鄭正鈐過去4年的表現，新竹市民心中是有一把尺的，這次雖然鄭贏了，她身為市民一樣會嚴格監督，今天雖然新竹市民沒有選擇她成為立委，她依然是城市的一員，也是陽明交大的老師，謝謝幫助她走到今天的人，民主的路是永不停歇的，選舉雖有勝負，但相信台灣的民主路會贏的，他會一直陪伴大家，用不同的身分，也歡迎市民有法律問題，她都會給予協助。

而陪伴林志潔的議員們也各個落淚不捨，立院總召柯建銘也給林志潔一個擁抱，強調大家都盡力了，民主這條路要一直走。

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