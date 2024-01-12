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林志潔選前之夜大遊行 籲集中選票再創新竹光榮

民進黨新竹市立委候選人林志潔的選前之夜舉辦大遊行，籲集中選票再創新竹光榮 。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市立委候選人林志潔的選前之夜舉辦大遊行，籲集中選票再創新竹光榮 。（記者洪美秀攝）

2024/01/12 20:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立法委員候選人林志潔今晚（12日）舉辦「新竹5志潔 新竹大團結」選前之夜大遊行，林志潔有信心能夠與新竹隊友們共同迎向最終的勝利，呼籲選民一定要出門投票，贏回新竹的光榮。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，明天就是決定台灣跟新竹的未來，是場非贏不可的選戰，他30年前從天公壇走出去，第一高票當選，30年後的今天，林志潔從這裡走出去，也一定能當選前進立法院，柯建銘呼籲新竹市民下架毫無建設的鄭正鈐，歷史的時刻已經到來，請新竹市民團結一致，支持林志潔進入國會，翻轉新竹，共同迎向勝利。

林志潔表示，「民主5志潔 新竹大團結」選前之夜大遊行會由民主聖地天公壇出發，與所有新竹隊友一起走在民主路上，走向新竹市中心，只要台灣美德站出來，新竹鄉親團結一致，一定能翻轉新竹，選舉以來，許多新竹鄉親都與我們站在一起，更感謝所有議員陪著自己，頂著寒風送遊覽車、車掃以及拜票。

林志潔表示，在選舉過程中，他向選民闡述理念以及價值，選戰過程中，無論是親子活動、米粉場宣講、或是與社區的大哥大姐互動，都充分展現他對新竹的熱情，參選記者會也是選在新竹的老屋書店，充分說明他對這塊土地的想法，林志潔認為自己貫徹初衷，打一場正面歡樂的選戰，希望清廉、正直、有理想的候選人，能夠獲得新竹市民的支持，到國會替這座城市發聲，找回新竹的光榮感。

林志潔呼籲選民一定要出門投票，不能夠鬆懈，新竹這席非常關鍵，會決定國家與城市未來的發展，新竹更肩負經濟與科技發展的龍頭重任，絕對不能輸，拜託選民站出來投票，集中選票唯一支持林志潔，才能團結迎向勝選，翻轉新竹，找回光榮。

民進黨新竹市立委候選人林志潔的選前之夜舉辦大遊行，籲集中選票再創新竹光榮 ，參加遊行的民眾也自製各種標語，力挺256的民主密碼。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市立委候選人林志潔的選前之夜舉辦大遊行，籲集中選票再創新竹光榮 ，參加遊行的民眾也自製各種標語，力挺256的民主密碼。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市立委候選人林志潔的選前之夜舉辦大遊行，籲集中選票再創新竹光榮，參加遊行的民眾也有各種裝扮及標語，力挺美德贏台灣 。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市立委候選人林志潔的選前之夜舉辦大遊行，籲集中選票再創新竹光榮，參加遊行的民眾也有各種裝扮及標語，力挺美德贏台灣 。（記者洪美秀攝）

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