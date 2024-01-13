吞下國民黨阮厚爵本命區 彰化1選區民進黨陳秀寳連任成功

彰化縣第一選區立委候選人陳秀寳宣布當選，連任成功，小兒子獻上鮮花，大兒子、丈夫也來恭賀。（記者劉曉欣攝）

2024/01/13 19:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區立委選舉，爭取連任的民進黨立委候選人陳秀寳剛剛自行宣布，當選，大幅領先國民黨對手阮厚爵超過2萬張選票，得票率超越上次選戰。陳秀寳強調，她的當選代表選民對於民進黨中央執政的支持，也對她堅持正面選戰、不分黨派服務的給予最大的認同！

陳秀寳自行宣布當選，小兒子獻上鮮花，陳秀寳留下歡喜的眼淚，跟小兒子相擁。陳秀寳指出，她從政以來，一對兒子、丈夫、婆婆都是無私的支持，父母與弟弟、弟媳也都全力相挺，才能讓她無後顧之憂的為民服務。

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陳秀寳表示，她感謝鄉親在4年前給她機會進入國會，她4年來也認真的服務，這次能夠當選，就是鄉親肯定她的政績，肯定中央的政策，未來她仍會繼續秉持服務的心，來為鄉親爭取最多的建設。

阮厚爵也宣布敗選，他強調他仍會繼續努力，來與鄉親見面。

彰化縣第一選區共包括和美、線西、伸港、鹿港、福興與秀水等6鄉鎮，陳秀寳除了線西鄉微幅落後外，其餘全面領先，由於阮厚爵曾任和美鎮長，和美原本被視為阮厚爵的基本盤，更是藍軍鐵本一塊，但陳秀寳在和美鎮選票超越阮厚爵，也讓阮厚爵輸掉這場選戰。

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彰化縣立委第一選區，民進黨陳秀寳宣布當選，連任成功。（記者劉曉欣攝）

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