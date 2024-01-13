吳欣盈投票後比讚被檢舉 台北市選委會將查

民眾黨副總統候選人吳欣盈選後一度比出讚的手勢，遭到民眾檢舉。台北市選委會也受理，將調查是否違法。（記者張嘉明攝）

2024/01/13 15:48

〔記者蔡思培、黃靖媗／台北報導〕2024年總統、立委選舉投票今登場，民衆黨副總統候選人吳欣盈上午至台北市吳興國小投票，不過吳選後一度比出讚的手勢，遭到民眾檢舉。台北市選委會也受理，將調查是否違法。

吳欣盈今天上午7點前往吳興國小投票，她一身超輕便的牛仔服裝，把頭髮盤起來，裝扮相當輕鬆，吳也笑說，因為今天不能輔選，就穿她想穿的。吳欣盈也攜帶脫口秀主持人賀瓏的徽章與馬克杯，笑稱投完票後會帶馬克杯去喝咖啡。不過吳則在投完票後卻一度比出讚的手勢，遭到民眾檢舉。

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對此，吳欣盈競選辦公室發言人陳宥丞表示，比讚手勢是對台灣民主與投票行為按讚加油，並非競選行為。

陳宥丞表示，投票時的比讚手勢，為現場配合媒體畫面需求，反射動作對台灣民主和投票行為按讚加油，並非候選人號次及競選行為。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡也說，依法處理。

據統計，截至中午12點止台北市發生1件撕毀選票、4件投開票所內攜帶（使用）行動電話、1件干擾投開票所。分別為8點20分有民眾在萬華區新和國小投開票所持手機拍攝選票；9點50分有民眾在大安區東區地下街廊道使用手機通話；10點3分有民眾於松山區西松國小持手機拍攝立委選票；10點40分，有民眾在萬華區昆明活動中心干擾投開票所；10點50分有民眾於信義區松山高中持手機拍攝票匭；10點52分有民眾在大安區師大附中因不熟規則，撕毀選票。

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民眾黨副總統候選人吳欣盈13日一早前往投票。（記者張嘉明攝）

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