柯文哲投票平常心面對選舉 陳佩琪爆料：他睡到打呼

民眾黨總統候選人柯文哲偕妻子陳佩琪赴金甌女中投開票所進行投票。（記者林正堃攝）

2024/01/13 11:46

〔記者楊心慧／台北報導〕2024年總統、立委選舉投票今天（13日）登場，民眾黨總統候選人柯文哲和妻子陳佩琪今上午從家裡走路至金甌女中投開票所進行投票，柯文哲受訪坦言他以平常心面對，睡得很好，也批評因天氣不錯，投票率應該會好一些，至於陳佩琪則爆料，柯文哲睡到都打呼、相信他睡得很熟。

柯文哲上午和陳佩琪在維安人員的陪同下，走路前往戶籍地的投票所金甌女中，並與民眾一起排隊投票，大約3分鐘便進入投票所，並未等待許久。被問到今天心情如何？柯文哲表示，就是平常心，他睡得很好；至於子女是否會出來投票，柯文哲說，會，但他們還沒起床。

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柯文哲也說，今天並沒有帶幸運小物，他這種西醫並沒有此種習慣，反正每天把該做的事情做完，每一個階段再計畫下一個階段，他也評估今天天氣不錯，投票率應該會好一些，下雨或太冷就一定會有影響。

陳佩琪則爆料，這幾天做一些比較耗體力掃街的活動，所以當然睡得很好，她覺得柯應該也睡得很好，因為他鼻子過敏，睡到都打鼾了，相信他睡得很熟；被問到是否有帶幸運小物，陳佩琪表示，平常沒有那個習慣，今天是特別把他身上一些別針都拔掉，並沒有特別加什麼幸運小物，以前沒有這種習慣。

至於投完票的規劃，柯文哲說，要把一些資料要先讀完，很多事要做；陳佩琪則說還要打掃家裡，很久沒把家裡環境清潔了。

另外，民衆黨副總統候選人吳欣盈於上午7點，出發到戶籍所在地台北市吳興國小投票，她一身超輕便的牛仔服裝，把頭髮盤起來，裝扮相當輕鬆，她也笑說，因為今天不能輔選，就穿她想穿的。

民眾黨總統候選人柯文哲和老婆投完票，在安全人員陪伴下步行回家。（記者林正堃攝）

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