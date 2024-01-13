陳菊投票談輕軌成圓 感慨：美麗的政績永遠留在高雄

監察院長陳菊，今天投下神聖一票。（記者葛祐豪攝）

2024/01/13 10:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕監察院長陳菊今天上午前往高雄市新上國小投票，由於校門口就有她任內推動、今年元旦剛通車的輕軌經過，陳菊受訪時忍不住感慨說:「所有的辛苦痛苦都會過去，美麗的政績永遠留在高雄」，這是她最高興的事。

今天上午9點半，陳菊由市議員簡煥宗、黃彥毓、何權峰等人陪同，前往新上國小投票，不少人認出老市長，親切向她揮手致意，但也有一位男子對她咆哮。

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陳菊表示，回到高雄投票，今天天氣很好，風和日麗，鼓勵大家踴躍投票。台灣的民主包括總統直接民選，是台灣人民與社會，超過半個世紀的努力，才有今天這麼豐富、多元、可貴的民主，「這個民主真的是非常寶貴 ，大家要珍惜，踴躍投票!」

陳菊投票地點位於大順路上，剛好是輕軌最後一哩路經過的路線，也設有新上國小站，今年元旦才剛通車。

針對她任內推動的輕軌，今年初終於成圓，陳菊長嘆一口氣說:「感受很深」，當時輕軌本來希望在她任內完成，到美術館與大順路時，有不同民意的聲音，所以當時一再溝通協調，希望路線不變，路面做若干調整。

陳菊表示，當時經過很多努力，後來到韓市長上任，宣布停掉輕軌，但那是市長的權力，她表示尊重。好不容易陳其邁重新接棒擔任高雄市長，看到今天輕軌成圓，中間有一些延宕耽誤，不過她今天最深的感受是「所有的辛苦痛苦都會過去，美麗的政績永遠留在高雄」，這是她最高興的事。

高雄輕軌10年磨一劍，最後一哩路的大順路段，於今年元旦通車。（記者葛祐豪攝）

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