高雄「早鳥」族湧現投開票所 選務人員：7點不到就來了

高雄「早鳥」族湧現投開票所，部分民眾7點不到就現身。（記者王榮祥攝）

2024/01/13 08:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄各投開票所今上午8點開張前即湧現大批民眾，除了習慣早起的長輩，還有不少夫妻、年輕情侶，選務人員笑說，有人上午7點不到就來了。

因應大批「早鳥」族，選務人員也按照過往慣例，提前在投開票所前引導大家排好隊，同時比照速食店精神、在隊伍中先協助確認個人投票位置，避免排錯隊伍，部分民眾8點準時到達時驚嘆，「那ㄟ這麼多人 」。

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高市選委會提醒，投票日（1/13）凌晨零時起，不可再從事競選或助選活動，違者最高將裁處1百萬元，若是政黨或候選人、最高可裁處2百萬元。

選委會指出，投票日常見違法行為就是從事競、助選活動，例如對他人比出選舉號次手勢拉票，或藉由穿著佩帶貼紙、服飾或其他物品，或利用社群媒體平台貼文、或傳送手機簡訊等方式，表達含有候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次的相關影像、聲音或文字；構成競助選行為，許多人直到被處高額罰鍰後，才知事態嚴重。

另包括撕毀選票、攜帶未關閉電源的行動電話或攝影器材進投票所、將選票攜出投票所、在投票所四周30公尺內喧嚷干擾或勸誘他人投票或不投票，及投票時間截止前發布、報導、散布、評論或引述民調，都屬違法。

選委會統計，總統副總統選舉高雄選舉人數2312303人，立委不分區選舉人數2314022人，立委區域選舉人人數2277395人，立委平地原住民選舉人數10192人、立委山地原住民選舉人數16417人。

高雄「早鳥」族湧現投開票所，選委會在現場張貼30公尺標示線提醒民眾。（記者王榮祥攝）

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