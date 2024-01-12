華郵社論：自由選舉就是中國獨裁的失敗 不論誰當選台灣都贏

台灣民眾參加造勢活動。（法新社）

2024/01/12 23:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕在台灣總統大選前夕，美國《華盛頓郵報》11日社論指出，台灣的自由選舉，就是中國獨裁政權的失敗，不論13日誰當選總統，台灣都贏了。

社論指出，北京為了達成其武力統一台灣的地緣政治目標，一直加強軍事、經濟挑釁，提高在台灣周邊的海上勢力存在，幾乎每日派戰機越過分隔中國與台灣的海峽中線。北京這種霸凌行徑，除了是為尋求其「有爭議的」領土主張，也因為台灣「示範了一個能發揮作用的華人民主政體，而這是中共統治者無法容忍的」，這也是為什麼中國扼殺香港的政治自由和普選要求。

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社論說，「經濟學人資訊社」（EIU）的評等，將台灣社會自由度列為亞洲第1、全球第10；「自由之家」全球自由度評等，將台灣列為最高的「自由」等級，政治權利和公民自由的評分甚至比美國、英國還高。這些特質都將在13日的選舉中展現出來。

華郵指出，這場選舉的結果攸關全球政治的未來，但結果難以預料，而中國的好戰言行，肯定就是要影響選舉結果，要嚇唬台灣選民支持贊成深化與中國關係的候選人。中國在1996年台灣首次總統直選前就用過同一套技倆，當年的恫嚇招到反效果，這次也可能失敗。

社論說，中國拒絕接受台灣民主的另一個原因，是台灣從威權體制和平轉型到民主。台灣從白色恐怖的政治壓迫，走到結束戒嚴、擴大個人自由、允許反對派政黨、解除軍事審查，以及公開反省過去；公開反省過去，誠實面對過去，這一點尤其令經歷過數十年暴力整肅、政治運動混亂和經濟落後的中共擔心，天安門事件血腥鎮壓尤其是北京不願意探究的議題。雖然中國1979年經濟改革開放，但是政治開放並未隨之而來，現任領導人習近平上台後，更回到毛澤東式個人崇拜的獨裁。

社論指出，遏止中國對民主台灣的圖謀，攸關美國利益，也是美國長期承諾，在中國將其經濟成長果實投入擴軍之際，這項承諾在戰略上更有必要性，因為台灣民主已蓬勃發展，此承諾也更具道德重要性。

社論最後表示，台灣成功進行選舉，暴露中共對其統治正當性說法的核心大謊言：華人其實不在意西方式民主，而是偏好有效率、以國家為中心的獨裁體制。就這一點來說，1月13日哪一位總統候選人獲得最多票並不重要，因為台灣本身已經贏了。

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