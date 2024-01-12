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台灣大選前批軍購 中國國防部：堅決粉碎台獨圖謀

台灣現役140架F-16V block 20戰機已全數升級，中國國防部則批評買美國武器阻止不了統一大勢。（資料照，記者劉宇捷攝）

台灣現役140架F-16V block 20戰機已全數升級，中國國防部則批評買美國武器阻止不了統一大勢。（資料照，記者劉宇捷攝）

2024/01/12 21:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣總統大選前夕，中國國防部發言人張曉剛12日針對台灣向美軍購問題，表示買美國武器阻止不了統一大勢，中國軍方會採取一切必要措施，「粉碎」任何形式台獨分裂圖謀。

中國國防部12日新聞發布會上，記者問到台灣現役140架F-16V block 20戰機已全數升級，2026年以前還將向美國採購66架更先進的F-16V block 70戰機，張曉剛回應批評，「民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵凶戰危的險境」。

他接著表示，「中國人民解放軍時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

《法新社》報導，台灣13日的選舉受世界各地密切注意，勝選者將帶領這個戰略要地管控與愈加強勢的中國的關係。北京近年已在台灣周邊維持「接近每日的」軍事活動，派出戰機、船艦進行所謂的「灰色地帶」騷擾活動。在台灣大選前一週，也見到中國氣球越過敏感的台海中線，台灣政府抨擊這是一種介入選舉的方式。

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