中市張廖萬堅陣營批廖偉翔網軍四處出征 廖陣營：歡迎提告

張廖萬堅陣營指控廖偉翔陣營網軍四處出征，廖陣營反批是從張廖陣營截圖。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/12 20:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市立委選情激烈，網路粉專也出現疑以網軍攻擊辱罵的字眼，民進黨立委候選人張廖萬堅總幹事林祈烽表示，他已針對這些激烈言論截圖並提出司法告訴，同時也呼籲國民黨候友宜台中市競選總部的發言人團和立委候選人廖偉翔，不要助紂為虐，放任自家的網軍四處出征，網路上的任何霸凌行為，他一定會追究到底；對此，廖偉翔陣營則表示，對話皆由林祈烽公開社群平台截圖而來，絕無惡意變造圖片內容等情事，若林議員仍心有存疑，歡迎提告讓檢調與司法單位做出決斷。

林祈烽今天指控說，過去這段期間，有許多疑似是國民黨的網軍，到他個人及民進黨立委候選人張廖萬堅的粉專留言謾罵，甚至留言詛咒候選人父母親去死、辱罵候選人是垃圾人渣、吃大便，還用三字經侮辱對手，他合理懷疑是不是選區立委候選人廖偉翔的支持者所為？這已觸犯法律底限，相關言論均已截圖，並委由律師提告追查。

請繼續往下閱讀...

林祈烽表示，這些不肖網友以為躲在鍵盤後面就可以到處出征對手，肆無忌憚的口出惡言辱罵對方，簡直是小看警察的辦案能力；不過，國民黨侯友宜台中市競總的發言人和廖偉翔卻看不到他們自己的網軍在霸凌別人，還助紂為虐想栽贓給其他人。

林祈烽強調，不肖網軍的辱罵和詛咒，他和團隊都已截圖保留證據，誰也別想跑，他一定會告到底，把這些網軍一個一個揪出來。

對此，廖偉翔陣營則指出，而針對林祈烽於公開社群廣傳，「廖偉翔動用網軍詛咒其他候選人」等不實指控，已涉嫌誹謗及意圖實人不當選，廖偉翔競選辦公室已報警提告處理，交由司法單位查明真相。

張廖萬堅陣營批評廖偉翔陣營網軍四處出征。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法