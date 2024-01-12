投票倒數！回防北市 柯文哲車掃神情嚴肅

柯文哲下車神情嚴肅。（記者陳冠甫攝）

2024/01/12 17:22

〔記者陳冠甫／台北報導〕民眾黨正副總統候選人拚選戰，柯文哲和吳欣盈今在台北展開車隊掃街，下午柯、吳陪同黨籍立委張其祿文山區車掃，行經木柵忠順廟短暫下車休息，進廟參拜，並與現場等候支持者合照。柯文哲一路神情嚴肅，未接受媒體訪問。

柯文哲、吳欣盈今日上午展開台北車掃，上午由台北市議員黃瀞瑩、競選總幹事黃珊珊陪同，由北投開始車隊掃街。下午柯、吳則前往文山區輔選張其祿，陪同還有在地黨籍議員張志豪。張志豪頻頻向支持者喊話，邀請大家晚上出席民眾黨凱道選前之夜。

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張其祿競選總部位於文山區興隆路三段公車站牌前，開始車掃前已聚集支持者，加上維安人員交管與預備出發的車掃隊伍，競總前一度交通打結，公車站牌上，雖有貼告示往前挪移，但部分民眾與公車司機不知情，仍在原地上下車，引發小插曲。

柯文哲到場後直接上選舉戰車，中途與休息時間都未受訪，抵達忠順廟結束參香，隨即到一旁廟方辦公室拜訪，短暫停留後，到廟前廣場與等候的支持者合影，再上車繼續車掃。

上車前，媒體抓緊時間提問，柯文哲未回應。直到媒體問及，昨發文挺鴻海創辦人郭台銘的屏東縣議長周典論之女周孟蓉，今控訴「警方翻牆入家」搜索，柯文哲眉頭緊皺一度回頭想發表看法，但直到出發前都未回應。

柯文哲車掃前替支持者簽名。（記者陳冠甫攝）

柯文哲、吳欣盈、張其祿與支持者合影。（記者陳冠甫攝）

吳欣盈熱情與民眾合照。（記者陳冠甫攝）

等待與柯文哲合照的支持者。（記者陳冠甫攝）

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