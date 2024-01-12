蔡英文台中喊挺賴清德 汪星人也瘋狂

蔡英文為江肇國站台。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/12 18:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選前一天，總統蔡英文昨天到台中市參加造勢晚會，今天又再度來台中市永興宮，為民進黨第六選區的立委候選人江肇國站台，蔡英文表示，保護台灣最好的方式就是選票，此次的選舉全世界都在看，在看台灣做何選擇，不但總統要贏，最重要國會要過半，國會不過半，國家大多數都在空轉，此時國家不能空轉，要在變局中找機會，此時此刻要選有經驗有團隊有未來格局的人。

蔡英文今天已是一個月第4次到台中市來，並且為江肇國站台，蔡英文呼籲在場的鄉親支持賴清德，問台下支持者好不好，此時台下有民眾抱著一條狗大聲「汪」，連狗狗也支持民進黨，而蔡英文說選票是保護台灣最重要方式，台下熱情支持者高喊是「蔡英文是媽祖婆」，蔡英文笑著說，我也是選票選出來。

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蔡英文表示，台中市是重中之重，黃國書做的如此好，一定要讓江肇國接棒，她雖可好好坐在台北做事，但坐不住，把台中及彰化顧好，「不要讓我擔心」。

蔡英文表示，執政要成功，最重要國會要過半，國會不過半大多數都在空轉，這個國家在這個時間不能空轉，世界一直在變，要走在世界前面，要最好準備，在變局中找到機會，此時此刻要選有經驗有團隊有未來格局的人。

蔡英文表示，這一次選舉全世界都看，台灣究竟做了什麼選擇？這幾年台灣選擇跟民主國家站在一起，因為民主的價值是一樣，一直保護讓台灣人有自由民主的生活方式，台灣自由民主是亞洲第一名，而且做的很好的，我們要讓國際知道自由民主是這個國家堅定保護自己的生活方式。＃

蔡英文為江肇國站台。（記者蘇金鳳攝）

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