為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡英文台中喊挺賴清德 汪星人也瘋狂

蔡英文為江肇國站台。（記者蘇金鳳攝）

蔡英文為江肇國站台。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/12 18:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選前一天，總統蔡英文昨天到台中市參加造勢晚會，今天又再度來台中市永興宮，為民進黨第六選區的立委候選人江肇國站台，蔡英文表示，保護台灣最好的方式就是選票，此次的選舉全世界都在看，在看台灣做何選擇，不但總統要贏，最重要國會要過半，國會不過半，國家大多數都在空轉，此時國家不能空轉，要在變局中找機會，此時此刻要選有經驗有團隊有未來格局的人。

蔡英文今天已是一個月第4次到台中市來，並且為江肇國站台，蔡英文呼籲在場的鄉親支持賴清德，問台下支持者好不好，此時台下有民眾抱著一條狗大聲「汪」，連狗狗也支持民進黨，而蔡英文說選票是保護台灣最重要方式，台下熱情支持者高喊是「蔡英文是媽祖婆」，蔡英文笑著說，我也是選票選出來。

蔡英文表示，台中市是重中之重，黃國書做的如此好，一定要讓江肇國接棒，她雖可好好坐在台北做事，但坐不住，把台中及彰化顧好，「不要讓我擔心」。

蔡英文表示，執政要成功，最重要國會要過半，國會不過半大多數都在空轉，這個國家在這個時間不能空轉，世界一直在變，要走在世界前面，要最好準備，在變局中找到機會，此時此刻要選有經驗有團隊有未來格局的人。

蔡英文表示，這一次選舉全世界都看，台灣究竟做了什麼選擇？這幾年台灣選擇跟民主國家站在一起，因為民主的價值是一樣，一直保護讓台灣人有自由民主的生活方式，台灣自由民主是亞洲第一名，而且做的很好的，我們要讓國際知道自由民主是這個國家堅定保護自己的生活方式。＃

蔡英文為江肇國站台。（記者蘇金鳳攝）

蔡英文為江肇國站台。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
重溫《島嶼天光》神曲…網喊：希望大家都還在！
2024/01/12 18:07

重溫《島嶼天光》神曲…網喊：希望大家都還在！
1/13選舉投票日 台中垃圾收運改採定時定點
2024/01/12 13:36

1/13選舉投票日 台中垃圾收運改採定時定點

新竹大團結！集中選票投５號林志潔
為林靜儀、莊競程、江肇國催票 蔡英文連2天台中強力輔選
2024/01/12 08:42

為林靜儀、莊競程、江肇國催票 蔡英文連2天台中強力輔選
蔡英文到台中推薦江肇國：最能「把中央和地方連結起來」的候選人
2023/12/23 20:05

蔡英文到台中推薦江肇國：最能「把中央和地方連結起來」的候選人

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播