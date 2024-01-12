王惠美批民進黨瓦解公務體系 挨轟行政不中立、消費公務員

國民黨彰化縣長王惠美選前臉書寫公開信給公務員，挨批行政不中立，她受訪表明只是在臉書抒發而已。（記者張聰秋攝）

2024/01/12 15:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天就要投票了，國民黨彰化縣長王惠美連日來全縣跑透透密集輔選，昨晚更在個人臉書寫了一封給公務員的公開信，抨擊民進黨執政8年來，逐步瓦解公務體系的基礎，表明這次總統大選還公務員公道的機會來了。文章引發網友熱議，質疑王惠美行政不中立、消費公務員，對此，王惠美說，她有恪遵行政中立的原則，這只是在臉書抒發而已。

網友留言正反兩極，反對一方主張違反行政中立，網友說「各縣市首長應恪守行政中立的立場才對」、「行政不中立，有夠爛，就是個政客」、「X！民進黨執政對公務員還不夠好嗎？8年來薪水漲了幾次，公務員少不要臉了，民進黨對你們這麼好…」、「18%不能改嗎？被中國統治，退休金一毛錢你都別想拿！」、「縣長最近壓力很大喔，縣政府都沒事了嗎？」也有網友不捨縣長辛苦了，替王惠美加油打氣。

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不過，民進黨彰化縣議員莊陞漢表示，王惠美在選前發表影響公務人員的話，非常不恰當。不願具名的資深警官說，大家都有自己的事非判斷力、價值觀，並非公務員就是跟藍營貼同一標籤，請一縣之大家長勿再消費公務員了，好壞公務員心中自有一把尺。

王惠美貼文開頭向縣府現任及退休同仁問好，隨即指出，公務人員是政府體系的核心，也是帶動社會進步的引擎，強大穩定的公務人員體系，更是安定社會的一大支柱。然而民進黨執政8年來，公務體系的堅定基礎正在逐步瓦解中。

因為無法帶動台灣經濟成長，解決年輕人低薪，於是朝退休公務員下手，美其名為年金改革，實則營造相對剝奪感，造成社會對立。不僅破壞退休同仁與政府之間的信賴關係，更影響退休同仁的生活，許多優秀的年輕人也因保障不再，不願意進入公務體系服務！

接著，王惠美說，民進黨還想修法把三級機關的首長改由政務任用，讓那些辛辛苦苦努力工作的同仁，失去晉升的機會！幸好在國民黨立法院黨團的努力之下，把這個法案擋了下來，否則民進黨就可以咨意妄為，把公務人員名器拿來做政治酬庸，抹殺所有公務人員的努力。

最後她強調，這次的總統大選是公務人員公道的最佳時機，大家要選擇一個真正尊重公務人員體系的政黨，過去創造台灣經濟奇蹟的孫運璿、李國鼎、尹仲容、趙耀東等人，也都是從基層公務人員出身…。在這場大選中不能袖手旁觀，只有挺身而出，才能終結邪惡力量！台灣的明天，靠你，靠我，靠大家，一起改變！

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網友留言質疑彰化縣長王惠美選前放砲，違反行政中立。（圖擷取王惠美臉書）

網友質疑彰化縣長王惠美選前給公務員公開信，行政不中立、消費公務員。（圖擷取王惠美臉書）

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