竹縣民眾黨林碩彥喊分裂投票 挺藍將徐欣瑩、林思銘

民眾黨新竹黨部副主委、縣議員林碩彥（左）到拚連任的立委林思銘（右）競選總部，送上「好彩頭」表態支持。（林思銘競辦提供）

2024/01/12 13:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾黨新竹黨部副主委、縣議員林碩彥表示，因民眾黨在新竹縣沒有提名立委參選人，所以總統大選跟立委選舉採分裂投票，繼日前挺身推薦第一選區國民黨立委候選人徐欣瑩，今（12）日也表態支持第二選區國民黨候選人林思銘。

投票前1天，林碩彥到拚連任的立委林思銘競選總部，送上「好彩頭」，林碩彥說，聽聞竹縣某立委候選人自稱獲得民眾黨支持，他鄭重闢謠也再度宣示，民眾黨唯一支持國民黨立委候選人林思銘，呼籲民眾黨的支持者千萬不要被沒有政績的候選人騙了。

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林碩彥表示，民眾黨在新竹縣沒有提名立委參選人，所以總統大選跟立委選舉採分裂投票，第一選區支持國民黨立委候選人徐欣瑩，第二選區支持國民黨候選人林思銘。徐欣瑩和他同是交大校友，且徐欣瑩為地方爭取建設不分黨派，他深表認同，因此這次站出來推薦徐欣瑩；同時，他替林思銘為新竹鄉親爭取的建設政績背書，強調林思銘在立院表現優秀，不容對手抹黑汙名及竊走政績。

林思銘表示，競選對手搶爭「新竹縣班班有冷氣」的教育政績，他「真的生氣了」！他提出過往3年多的爭取公文、質詢紀錄、爭取記者會內容，強調這項政績絕對不容空降的候選人選前才來攬功。

林思銘並說，很多鄉親都問他，「為什麼對手一直攻擊你都不反擊呢﹖你爭取的建設經費我們都知道，但有些縣民並不清楚，會被對手看板假訊息騙了。」鄉親的擔心，以往他都笑笑帶過，因為他不想口出惡言的漫罵及攻擊對手，他始終認為一場高格調的選舉，並不是靠漫罵對手來搏取聲量。

正因為這樣的信念，所以從選戰開打到現在，他沒有在FB出言罵過對手，在任何的問政說明會裡，他也只說自己為新竹縣爭取的政績及未來政見，因為他拿得出來所有爭取經費、服務地方的公文往返紀錄。

林碩彥（左）表示，民眾黨在新竹縣沒有提名立委參選人，所以總統大選跟立委選舉採分裂投票，日前他偕同黨代表徐勝凌（右）表態支持第一選區國民黨立委候選人徐欣瑩（中）。（徐欣瑩競辦提供）

林思銘競選團隊針對對手搶爭「新竹縣班班有冷氣」的教育政績，出示林思銘過往的爭取公文、質詢紀錄、爭取記者會內容，強調這項政績絕對不容空降的候選人選前才來攬功。（林思銘競辦提供）

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