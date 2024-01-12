受暴女逃往竹縣卻無庇護所 王婉諭：應補足資源改善

王婉諭表示，新竹縣每年約有近2萬次使用家暴被害人保護扶助服務，應積極盤點、補足第一線的人力，並在警政端、社政端的緊急庇護及急難救助、司法端等都給予足夠的資源。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/12 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕時代力量立法委員王婉諭今（12）日表示，日前新北市汐止發生洪姓男子涉嫌長期家暴妻兒，甚至持西瓜刀砍殺自家寵物，導致受暴H女必須自新北市逃往新竹縣，不料竹縣府竟無設置家暴婦女庇護安置處所，她接獲上情後，旋即向衛生福利部保護服務司了解情況，並研擬改善方案。

對此，新竹縣政府社會處回應表示，去年12月29日接獲議員通報協助一受暴婦女案，縣府家防中心督導立即聯繫議員服務處主任瞭解情形，並表示縣府仍可安置於庇護所，議員服務處主任則說有資源會自行協助安置與就業，不需要縣府協助。為維護個案人身安全，以及案主庇護服務及其他相關行政協助，家防中心督導後續除確認案主人身安全，也提醒應保密其行蹤，避免相對人騷擾。

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王婉諭表示，依家庭暴力防治法第8條規定，直轄市、縣（市）政府應提供被害人及其未成年子女短、中、長期庇護安置服務。然而，新竹縣政府自從不再與新竹市共同辦理庇護服務後，就沒有再自行辦理任何其他庇護安置服務，放任受暴婦女置身風險。

王婉諭提到，本案受暴婦女經新北市社會局轉介至新竹在地社福團體「愛的萌芽協會」，然而因為新竹縣政府未有緊急庇護安置處所，因此只能由協會自行安排旅館安置，並由社工提供即時生活輔導及陪伴服務。王婉諭更發現，這並非單一個案，新竹縣議員朱健銘兩週內接到2名受家暴婦女安置陳情，均由朱議員將自己租的房屋作為暫時安置的處所。

王婉諭強調，為協助被害人脫離受暴環境，緊急庇護是家暴防治體系不可或缺的一環，更是支持受害者為自己站出來的重要一步。尤其根據衛福部數據，新竹縣每年約有近2萬次使用包含諮詢協談、陪同偵訊、庇護安置等各項家暴被害人保護扶助服務，伴隨通報數與保護扶助人次的提升，地方政府更應積極盤點、補足第一線的人力，並在警政端、社政端的緊急庇護及急難救助、司法端等都給予足夠的資源。

此外，王婉諭認為，童年目睹家暴的經驗，若未經過適當協助，對於自我價值感、親密關係和生理層面都可能造成深遠的負面影響。地方政府對於「目睹兒」的心理健康資源，也應予以補足與重視。

新竹縣政府對此表示，縣府歷年皆持續辦理婦幼緊急庇護服務方案，期許藉由專業服務與陪伴，提供受暴個案必要的協助，但原庇護中心因人力不足，今年無意願再承接該項服務，又因無廠商投標，導致新竹縣暫無固定的庇護場所。目前縣府家防中心以替代方案、積極連結其他住宿服務，持續提供庇護服務，且已再度公告招標，期於儘快提供固定庇護場所。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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