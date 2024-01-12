侯友宜喊話「做不好不連任」 蔣萬安：相信他會用生命守護國家

台北市長蔣萬安到台中清水助攻蔡壁如。（記者張軒哲攝）

2024/01/12 12:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市長蔣萬安今日一早到台中海線清水市場陪同民眾黨立委候選人蔡壁如掃街，媒體詢問蔣，侯友宜臉書表示「做不好，不連任」一事，蔣萬安說，侯友宜是四連霸五星級市長，相信他未來會秉持著用生命守護國家，他的能力大家都看得到。

侯友宜臉書11日傍晚發文：「我要在此承諾，完成第4次政黨輪替，我們一定推動藍白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣！我們同時承諾，未來政黨輪替將以4年為一輪，做不好，不連任！」對此蔣萬安表示，侯友宜過去在新北市首長，解決很多幾十年來在新北市無法解決的市政難題，相信未來若能帶領國家，他一路從基層出身，一路當上新北市長，他的能力跟魄力大家都有目共睹。

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媒體詢問「棄白投藍」議題，蔣萬安說，集中選票支持蔡壁如，其他大選區雖然政黨沒有合作，但在指標意義的海線，用選票藍白合。另外媒體詢問國防部國家級警報相關問題，蔣萬安說，衛星都可以說成飛彈，這樣的政黨如何讓人民信賴，發生這樣的錯誤應該要追究相關責任，這次選舉是貪污腐敗與清廉執政的選擇，也是再次操作抗中保台意識形態與經濟發展和平繁榮的選擇，希望民眾可以好好思考，手中選票要做出怎樣的選擇。

台北市長蔣萬安（中）到台中清水市場助攻蔡壁如掃街。（記者張軒哲攝）

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