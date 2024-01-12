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吸睛！正妹女兒當麥克風手 許智傑路口拜票喊搶救

許智傑的正妹女兒許馨陪同擔任麥克風手，站路口催票。（許智傑競辦提供）

許智傑的正妹女兒許馨陪同擔任麥克風手，站路口催票。（許智傑競辦提供）

2024/01/12 10:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕2024大選倒數一天，高雄第七選區鳳山選情激戰，尋求4連霸的民進黨立委許智傑在最後關頭全力催票，今（12）日一大早，許智傑的正妹女兒許馨陪同擔任麥克風手，站路口催票。

選前一天許智傑連趕8個行程，從一大早站路口請託、與里長召開團結記者會，更分別和行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春進行車隊掃街，晚間更以徒步掃街形式進行最後催票，喊話一票都不能少，全力搶救鳳山選情，要守住關鍵立委席次，繼續替鳳山服務打拚。

今天上午不只許智傑的正妹女兒許馨陪同擔任麥克風手、前內政部長余政憲也現身陪同，高市府客委會主委楊瑞霞、觀光局長高閔琳、青年局長張以理、行國處長張硯卿再度陪同許智傑路口拜票向市民請託，高舉手板上頭寫著許智傑努力為鳳山爭取的建設與成果。

因為此次選戰激烈，許智傑不僅因為勤跑曬黑也遭到抹黑，首長也特別送上濕紙巾與面膜替許智傑加油打氣，象徵擦掉選舉的負面抹黑，也祝福許智傑最後衝刺贏得勝利、順利連任！

「我相信鳳山鄉親們要的是一個實實在在會做事的立法委員。」全力拚連任，許智傑向選民朋友喊話：「過去25年我將青春獻給鳳山，未來更是會用生命守護鳳山！」拜託鳳山的好朋友，1月13日不要讓認真做事的許智傑孤單，唯一支持為鳳山付出最多的許智傑。

尋求4連霸的民進黨立委許智傑在最後關頭全力催票。（許智競辦提供）

尋求4連霸的民進黨立委許智傑在最後關頭全力催票。（許智競辦提供）

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