現在的在野黨不夠格政黨輪替 林靜儀：台灣、台中不能走回頭路

林靜儀說，她個人理念雖也相信政治要輪替，但「現在的在野黨不夠格」，若讓不夠格的在野黨來，恐會讓台灣愈來愈慘。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/11 20:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨選前台中最後造勢晚會「美德贏台灣，台中選前大造勢」，今晚在台中市東區登場，第2選區立委候選人林靜儀指出，她也支持「政黨輪替」的概念，可惜現今的在野黨不夠格，台灣及台中都不能走回頭路，籲選民用愛台灣的力量，支持賴清德當選總統及民進黨國會過半，帶領台灣愈來愈好。

林靜儀說，仇恨是拿選票最快的方式，但仇恨卻是對台灣、對人、對政治最恐怖的事，籲大家用愛來讓台灣這艘船愈來愈穩、愈來愈好，雖然對手用各種假消息抹黑傷害，尤其過去在國會在野黨丟水球、丟內臟，她個人理念雖也相信政治要輪替，但「現在的在野黨不夠格」，若讓不夠格的在野黨來，恐會讓台灣愈來愈慘，台灣的發展會落後，台灣、台中不能走回頭路，要繼續向前衝、繼續贏，才能讓台灣愈來愈好。

請繼續往下閱讀...

她說，在台灣外交艱難時刻，國會需要有能替台灣發聲、站在台灣這邊的人，民進黨台中提名的8名立委候選人就是這樣的人，籲選民全力支持，要選對的人、走對的路，讓他們全進立法院做賴蕭的後盾，拜託大家拉票，更用愛台灣的力量讓台灣愈來愈好。

民進黨副總統參選人與台中市立委候選人一起上台呼籲選對的人、走對的路。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法