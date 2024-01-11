國際自由聯盟來台觀選 「選舉結果攸關全球未來」

立法院長游錫堃11日接見亞洲自由民主聯盟主席馬迪生暨國際自由聯盟副主席海因茨・帕克觀選團一行。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 20:17

〔記者楊丞彧／台北報導〕亞洲自由民主聯盟（CALD）暨國際自由聯盟（LI）觀選團一行21人今（11）日下午拜會立法院長游錫堃，立法院秘書長林志嘉、顧問周雅淑以及民進黨立委何志偉及林昶佐也陪同接見。國際自由聯盟副主席海因茨・帕克（Dr. Karl-Heinz Paqué）直言，台灣的選舉不單只是一場「國內選舉」，其結果對於區域與全球未來都將帶來極重要的意義。

游錫堃致詞時表示，去年9月「亞洲自由民主聯盟」30週年大會在台北舉辦，象徵著對台灣的民主成就的肯定。台灣不但是亞洲自由民主聯盟的創始會員國之一，更曾有3位台灣出身的政治人物擔任過主席，其中，蕭美琴更是本次台灣總統大選的副總統候選人，足證彼此有著深厚的情誼。

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游錫堃說，2024年是全球超級選舉年，台灣是第2個投票的國家。台灣因為面對中國軍事、經濟的脅迫與利誘，及各種假訊息與認知戰介選，情勢特別緊張。選舉結果不僅攸關台灣2300萬人民未來，更牽動全球國際局勢，對全球地緣政治及安全情勢影響深遠。

游錫堃指出，近年來中國持續以軍機、軍艦侵擾台灣防空識別區並穿越海峽中線。不僅如此，中共近期更以空飄氣球偵測我國，甚至發射火箭搭載衛星穿越南部上空。此外，中國月前宣布取消部分輸入中國貨品的關稅優惠，也將影響台灣的選情。

游錫堃說，中共介入台灣大選，明目張膽的行徑，連去年11月拜習會時，美國總統拜登都當面要求習近平克制在台海及周邊的軍事行動，並反對介入台灣選舉，凸顯中國介入台灣大選及民主發展、企圖併吞台灣的舉動，已經受到國際社會的高度關切。

游錫堃指出，中國經濟崛起後，對內壓迫、對外擴張。繼香港之後，侵略台灣企圖更加明顯。台灣並不是中共野心的終極目的地，其目標是「東昇西降」、稱霸全球，台灣只是它遂行野心的踏腳石而已。

游錫堃細數，中共一面沒收香港，一面將南海軍事化。近來更與菲律賓在南海海域爆發多起衝突，也在中印邊界及東海釣魚台周邊水域引發緊張，在在凸顯中國雄霸印太的野心，嚴重影響區域的安全穩定。在連串事件中，中國擴張野心昭然若揭。

游錫堃強調，守護台灣不僅是台灣政府與人民的事。如果現在不妥慎阻止中國擴張，那麼，中國的威脅很快就會來到各國的家門口，「沒有國家可以置身事外」。未來，我們也將持續與國際民主盟友密切合作，共同維護自由、民主、人權普世價值。

海因茨・帕克致詞時說，台灣不僅是民主的燈塔，過去30年以來的成就，也象徵台灣已經從過去的威權政體蛻變為成熟的民主國家。觀選團對於台灣致力於促進民主化與執行民主程序的努力皆印象深刻。

海因茨・帕克指出，對觀選團成員而言，即將到來的選舉，不只是台灣的國內選舉，其結果更對整個區域與全球的未來都極其重要。誠如游院長所言，台灣確實面臨著來自中國的威脅，因此，週六選舉結果所釋放的訊號，將對區域與全球帶來重要意義。因此，從地緣政治的框架來看，這次選舉不單只是台灣的選舉。

海因茨・帕克也以國際自由聯盟副主席的身份說，台灣的民進黨代表著尊重自由、法治、市場經濟與民主的價值觀。而台灣雖身處複雜的地緣政治環境之下，但每次來台，他都深深地被台灣人的樂觀態度給感染，這樣的精神令他相當尊敬。

國際自由聯盟副主席海因茨・帕克直言，台灣的選舉結果對於區域與全球未來都將帶來極重要的意義。（記者塗建榮攝）

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