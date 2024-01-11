「反抹黑，挺清流」 張廖萬堅感謝各界市民拍影片相挺

張廖萬堅推出「反抹黑，挺清流，我挺1號張廖萬堅 」影片。（張廖萬堅提供）

2024/01/11 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市第四選區立委候選人張廖萬堅今天推出「反抹黑，挺清流，我挺1號張廖萬堅 」影片，在臉書及LINE公開分享轉傳，他說，不到兩天就有超過300人自錄影片上傳表達支持，包括醫師、學界、教師、律師、藥師、護理師、會計師等專業團體、社團代表，以及年輕家庭一起響應，合組影片公開後，引起回響，支持者在群組中分享轉傳，力挺支持優質專業認真打拚的張廖萬堅。

張廖萬堅說，在面臨對手惡意斷章取義、抹黑、扭曲事實下，他一路堅持「拚汗水、不拚口水」的選舉路線，而願意錄影力挺支持者，不管識與不識，都是他的最強後盾，衷心感謝。

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他說，蔡英文總統領導國家的這8年，成績亮眼，國際肯定。他爭取國道1號銜接74號，即將於今年五月通車，62億中央全額補助；教育資源改善校園環境爭取，包括班班有冷氣，超過150項改善，總經費達24億元，這些都是過去很難想像的事情，當年前瞻基礎建設預算，在國民黨全力杯葛下，因為國會過半才能爭取到預算完成建設。

張廖萬堅說，認真做事的人不怕抹黑，超過300多名市民，第一時間挺身而出錄製影片相挺，許多來不及放進去的影片，只好說感謝及抱歉了。

相關影片可上臉書「堅持·張廖萬堅」觀看。

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