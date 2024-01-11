劉仁照批違規掛看板還施壓清潔隊 呂玉玲陣營︰依規定懸掛

民進黨桃園市第五選區立委候選人劉仁照（中），抨擊國民黨對手呂玉玲四處違規懸掛選舉PP板，影響行人安全，還特權施壓清潔隊，讓看板廠商堂而皇之進出平鎮清潔隊，將被拆下的看板載走後再度施掛。（圖由劉仁照提供）

2024/01/11 17:20

〔記者陳璟民／桃園報導〕民進黨桃園市第五選區（平鎮、龍潭）立委候選人劉仁照今天召開記者會，抨擊國民黨對手呂玉玲公然違反市府規定，四處違規懸掛選舉PP板，影響行人安全，還特權施壓清潔隊，讓看板廠商堂而皇之進出平鎮清潔隊，將被拆下的看板載走後再度施掛，張市府則行政不中立，劉呼籲鄉親用選票杜絕呂的家族政治、特權施壓惡習，翻轉地方政壇，迎接專業政治新時代。

呂玉玲競選總部則回應，相關選舉看板皆依照規定來懸掛，請劉先生不要抹黑造謠，用這種看圖編故事的負面攻擊手法，正面選舉、公正競爭，才是選舉正道。

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民進黨立委湯蕙禎表示，呂玉玲選情告急的時候，到處違規掛競選看板，上面說「牽孩子的手，走正直的路」，這實在是極大諷刺，還把已由公部門沒收的看板，公然要求隊員放行後載出來繼續掛，視法如無物，這樣的人怎麼能當立委？立委是選人品、能力、專業與其過去的政治成績，讓公民認清了解其優劣善惡，選出最好的人，而非只會做表面功夫、違法的人。

民進黨市議員張肇良質疑，呂玉玲利用環保局環境清潔稽查大隊改組為環境管理處、大隊長被撤換、新的處長還不了解業務的空窗期，竟把不能於拆除後發還的廣告物發還給當事人，真的是張市府縱容，鄉親觀感非常不好。

依據「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」第四條，政黨或任何人不得設置競選廣告物的地點，包含路樹、陸橋、天橋、橋樑、護坡、駁坎、變電箱、電信箱及交通號誌桿，以及公園、綠地、名勝、古蹟、圓環，還有高速公路、快速道路沿線兩側及自交流道匝道端點起200公尺內，各交叉路口10公尺範圍內也不行。

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