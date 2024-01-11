提五大信念 宋楚瑜︰親民黨是非綠過半關鍵

親民黨主席宋楚瑜（中）率不分區立委候選人11日召開記者會說明參選立場與態度。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 15:57

〔記者林哲遠／台北報導〕選戰倒數兩天，親民黨主席宋楚瑜今日率不分區立委候選人共同召開記者會，他也在會中提出，親民黨五大信念「天大地大，人民最大」並強調親民黨是非綠過半的關鍵，搶救親民黨，成就國會的多數聯盟。

宋楚瑜說，想當年前總統蔣經國時代，為什麼能創造亞洲奇蹟，很多人都在懷念那段時光，投票日就是蔣經國逝世紀念日，做為蔣經國14年的秘書，明天將會到頭寮謁陵，緬懷經國先生為台灣所做的貢獻。

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宋也提出5大信念，首先是「人民優先」、「天大地大，人民最大」，立法院需要一個真正把人民放心上的政黨；第二，親民黨的不分區立委，不是要去扮演「戰狼」和「戰貓」，而是要成為國會關鍵的穩定力量。一方面扮演「煞車」的角色，阻擋錯誤的政策；另一方面扮演「推動」的角色，推動有利於國家社會的民生經濟法案。

第三就是之前提過的「三個呼籲、四個心」來解決兩岸問題，包含5月20日後舉行跨黨派會議、讓台灣海峽成為和平緩衝區等，宋楚瑜補充，第四個就是「四個堅持」，包含堅持中華民國憲法的國家定位、自由民主價值、台灣人當家作主的權力、兩岸和平相處與互利互助。最後則是，親民黨主張五大安全，分別是國家安全、經濟安全、民生安全、環境安全、倫理安全。

宋楚瑜強調，2024是台灣關鍵的一次選舉，不是投票前喊棄誰、保誰，台灣人民要的是「棄戰爭、保和平」、「棄貪腐、保清廉」，讓非綠聯盟在國會過半的關鍵，就是把政黨票投給「一世做實事」的親民黨。

親民黨主席宋楚瑜今日率不分區立委候選人共同召開記者會，提出親民黨五大信念「天大地大，人民最大」。（記者林哲遠攝）

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