為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

提五大信念 宋楚瑜︰親民黨是非綠過半關鍵

親民黨主席宋楚瑜（中）率不分區立委候選人11日召開記者會說明參選立場與態度。（記者塗建榮攝）

親民黨主席宋楚瑜（中）率不分區立委候選人11日召開記者會說明參選立場與態度。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 15:57

〔記者林哲遠／台北報導〕選戰倒數兩天，親民黨主席宋楚瑜今日率不分區立委候選人共同召開記者會，他也在會中提出，親民黨五大信念「天大地大，人民最大」並強調親民黨是非綠過半的關鍵，搶救親民黨，成就國會的多數聯盟。

宋楚瑜說，想當年前總統蔣經國時代，為什麼能創造亞洲奇蹟，很多人都在懷念那段時光，投票日就是蔣經國逝世紀念日，做為蔣經國14年的秘書，明天將會到頭寮謁陵，緬懷經國先生為台灣所做的貢獻。

宋也提出5大信念，首先是「人民優先」、「天大地大，人民最大」，立法院需要一個真正把人民放心上的政黨；第二，親民黨的不分區立委，不是要去扮演「戰狼」和「戰貓」，而是要成為國會關鍵的穩定力量。一方面扮演「煞車」的角色，阻擋錯誤的政策；另一方面扮演「推動」的角色，推動有利於國家社會的民生經濟法案。

第三就是之前提過的「三個呼籲、四個心」來解決兩岸問題，包含5月20日後舉行跨黨派會議、讓台灣海峽成為和平緩衝區等，宋楚瑜補充，第四個就是「四個堅持」，包含堅持中華民國憲法的國家定位、自由民主價值、台灣人當家作主的權力、兩岸和平相處與互利互助。最後則是，親民黨主張五大安全，分別是國家安全、經濟安全、民生安全、環境安全、倫理安全。

宋楚瑜強調，2024是台灣關鍵的一次選舉，不是投票前喊棄誰、保誰，台灣人民要的是「棄戰爭、保和平」、「棄貪腐、保清廉」，讓非綠聯盟在國會過半的關鍵，就是把政黨票投給「一世做實事」的親民黨。

親民黨主席宋楚瑜今日率不分區立委候選人共同召開記者會，提出親民黨五大信念「天大地大，人民最大」。（記者林哲遠攝）

親民黨主席宋楚瑜今日率不分區立委候選人共同召開記者會，提出親民黨五大信念「天大地大，人民最大」。（記者林哲遠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲沒人才治國？ 宋楚瑜：北市府100多位人才都不見了
2024/01/11 14:37

柯文哲沒人才治國？ 宋楚瑜：北市府100多位人才都不見了
爆與柯文哲、黃珊珊沒接觸 宋楚瑜笑稱：難道我會去要票？
2024/01/11 13:07

爆與柯文哲、黃珊珊沒接觸 宋楚瑜笑稱：難道我會去要票？

賴清德林志潔聯合車掃 新竹關鍵一席
宋楚瑜籲3總統候選人組專業團隊 棄戰爭保和平
2024/01/11 12:48

宋楚瑜籲3總統候選人組專業團隊 棄戰爭保和平
宋楚瑜輔選藍小雞 稱與柯文哲久未聯繫
2024/01/11 05:30

宋楚瑜輔選藍小雞 稱與柯文哲久未聯繫

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播