埔里夜市拜票遭民眾干擾嗆聲 蔡銘軒陣營報警提告

民進黨立委候選人蔡銘軒昨晚至埔里鎮樹人夜市拜票，遭1名男子不斷干擾嗆聲，競選團隊則是報警提告。（民眾提供）

2024/01/11 16:15

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒昨晚至埔里鎮街頭拜票，1名男子則不斷在旁叫囂、嗆聲，認為已影響及妨害候選人競選活動，除錄影蒐證也向埔里分局報案，提告違反選罷法，警方依法受理，並掌握涉嫌鬧場男子身份，將通知到案說明。

選戰最後階段，蔡銘軒與妻子昨晚由競選團隊人員陪同，前往埔里鎮樹人路與中華路口的樹人夜市拜票，1名男子則持疑似南投地檢署的傳票，不斷向蔡銘軒叫罵「自己做的事情，不敢承認就是了」。

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由於可能危及候選人的人身安全，也影響候選人合法從事競選活動，競選團隊人員則是錄影蒐證並表示會向埔里分局報案，男子才悻悻然離去。

蔡銘軒競選團隊結束拜票行程，昨晚10點多也正式向埔里分局報案，認為男子的行為已經違反選罷法第56條第3項妨害其他政黨或候選人競選活動，以及刑法強制罪，警方已正式受理，並掌握涉嫌鬧場男子身份，將通知其到案說明。

據了解，該名男子疑政治立場不同，多次在蔡銘軒臉書留言攻擊，因此約在2個多月前遭蔡銘軒團隊提告，檢方已進行偵辦，昨晚見蔡銘軒團隊於埔里樹人夜市拜票，因此不斷朝蔡銘軒叫罵。

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