為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

埔里夜市拜票遭民眾干擾嗆聲 蔡銘軒陣營報警提告

民進黨立委候選人蔡銘軒昨晚至埔里鎮樹人夜市拜票，遭1名男子不斷干擾嗆聲，競選團隊則是報警提告。（民眾提供）

民進黨立委候選人蔡銘軒昨晚至埔里鎮樹人夜市拜票，遭1名男子不斷干擾嗆聲，競選團隊則是報警提告。（民眾提供）

2024/01/11 16:15

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒昨晚至埔里鎮街頭拜票，1名男子則不斷在旁叫囂、嗆聲，認為已影響及妨害候選人競選活動，除錄影蒐證也向埔里分局報案，提告違反選罷法，警方依法受理，並掌握涉嫌鬧場男子身份，將通知到案說明。

選戰最後階段，蔡銘軒與妻子昨晚由競選團隊人員陪同，前往埔里鎮樹人路與中華路口的樹人夜市拜票，1名男子則持疑似南投地檢署的傳票，不斷向蔡銘軒叫罵「自己做的事情，不敢承認就是了」。

由於可能危及候選人的人身安全，也影響候選人合法從事競選活動，競選團隊人員則是錄影蒐證並表示會向埔里分局報案，男子才悻悻然離去。

蔡銘軒競選團隊結束拜票行程，昨晚10點多也正式向埔里分局報案，認為男子的行為已經違反選罷法第56條第3項妨害其他政黨或候選人競選活動，以及刑法強制罪，警方已正式受理，並掌握涉嫌鬧場男子身份，將通知其到案說明。

據了解，該名男子疑政治立場不同，多次在蔡銘軒臉書留言攻擊，因此約在2個多月前遭蔡銘軒團隊提告，檢方已進行偵辦，昨晚見蔡銘軒團隊於埔里樹人夜市拜票，因此不斷朝蔡銘軒叫罵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
駁斥家族赴中出賣農技 蔡銘軒告馬文君加重誹謗
2024/01/11 13:05

駁斥家族赴中出賣農技 蔡銘軒告馬文君加重誹謗
馬文君文宣指對手之父賣台 蔡銘軒︰將對抹黑提告加重誹謗等罪
2024/01/10 13:29

馬文君文宣指對手之父賣台 蔡銘軒︰將對抹黑提告加重誹謗等罪

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
南投造勢大爆滿 賴清德：大家都想用選票教訓馬文君
2024/01/10 10:56

南投造勢大爆滿 賴清德：大家都想用選票教訓馬文君
陳建仁南投陪蔡銘軒車掃 巧遇趙少康、馬文君車隊
2024/01/08 18:18

陳建仁南投陪蔡銘軒車掃 巧遇趙少康、馬文君車隊

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播