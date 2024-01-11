北市選票印製 總統209萬62張、立委206萬7577張、1764處投開票所

中選會主委李進勇與北市選委會主委李泰興造訪印刷工廠。（圖由台北市選委會提供）

2024/01/11 12:39

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024大選即將於1月13日（週六）登場，台北市選票印製完成，其中總統副總統選票印製209萬62張、區域立委選票印製206萬7577張，共設置1764個投開票所。為求嚴謹作業，台北市選舉票層層把關點算包封，並將於1月11日凌晨發交各區公所領回。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於1月13日（星期六）舉行，中選會主委李進勇於1月9日偕台北市選委會主委李泰興造訪新北市中和區的印刷廠關心視察台北市選舉票印製及包封作業。李進勇強調，印製選舉票的過程中，除了承辦廠商以外，更需要仰賴選務、警消及政風系統等相關團隊的共同努力，方能確保選舉票在印製、包封及運送作業的安全與維護；尤應加強落實選舉票印製場所消防及電力系統的安全維護。感謝工作辛勞，李泰興特別致贈水果慰勉連日來不眠不休輪值的選務人員、警察、消防及政風人員。

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李泰興表示，台北市總統副總統選舉人人數為209萬62人，區域立法委員選舉人人數為206萬7577人，不分區立法委員選舉人人數為209萬3097人，平地及山地原住民選舉人人數為1萬2400人，本次選舉共設置1764個投開票所，並動員了2萬4千多位選務工作人員。

本次台北市需印製的選舉票，自1月3日啟印，1月5日印製完成，12行政區自1月6日至1月9日分區包封入庫。為求嚴謹作業，台北市選舉票層層把關點算包封，務求選務零疏失，並將於1月11日凌晨發交各區公所領回。

對於選舉過程之各項選務工作，台北市選舉委員會將依法確實辦理，並配合中選會政策規劃，秉持公平公正公開態度，期許在大家的團隊合作下圓滿完成繁複的選務任務。

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