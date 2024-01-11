台灣大選倒數計時 曹興誠：這是民主與威權的選擇

由信民兩岸研究協會舉辦的「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」記者會今（11）日舉行，聯電創辦人曹興誠（右）出席分享看法，左為協會理事長黃清龍。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/11 11:51

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選倒數計時，引起國際關注，有超過150家國際媒體抵台，還有來自多國的華文自媒體人也紛至觀選。「新銳網紅」、聯電創辦人曹興誠表示，這絕不是「戰爭與和平」，而是民主與威權的選擇，面對中共無孔不入地滲透，他樂觀看待台灣，因為「本土已覺醒」。

「華文自媒體台灣大選觀選團」帶著百萬人氣來台，有來自加拿大、澳洲、日本、韓國、香港等的文昭、章天亮、袁弓夷、公子沈、唐靖遠、文睿、金然、五岳散人、悉尼奶爸等，將與台灣知名媒體人交流。

請繼續往下閱讀...

「這是值得全世界關注的選舉」，曹興誠致詞指出，這不只是兩黨的選舉，而是民進黨與共產黨、民主自由與威權專制的選擇，「中共顯然透過在野政黨進行認知作戰」。

針對前總統馬英九受訪表示，台灣安全和平要依靠中國國家主席習近平的善意。他則表示，台灣和一般民主國家不同，有個專制政體日日夜夜就想要顛覆你的民主自由體制，「只要有民主在、有自由在，就是個威脅」。

他接著說，中共接管香港後，儘管香港手無寸鐵、與世無爭，對中共也還是個威脅，因為香港有言論自由、出版自由，到最後甚至直接把人「送中」。

「邪惡的中共，我們不能有僥倖」，曹興誠強調，新興民主國家面對極權無孔不入地滲透，但他很樂觀，「因為台灣本土覺醒」，反共絕不終止，維護民主自由的力量絕不停頓。

曹興誠會後受訪表示，這次大選絕不是「戰爭與和平」的選擇，習近平去年「拜習會」也表明，沒有武力攻台的計畫。

媒體問及，大選後中國勢必有所動作，台灣應如何因應。他強調，台灣與中國、香港的貿易往來要脫鉤，現在政府已經做得很好，「若讓本土政權繼續執政，對中國共產黨是個挫敗。」

「華文自媒體台灣大選觀選團」將於台灣媒體人曹興誠、廖筱君、汪浩、矢板明夫、百靈果、八炯、志祺七七、上官亂等展開雙向交流，並深入各種造勢場合，也將參觀國家人權博物館、慈林文化園區、台大陳文成紀念廣場等，知名公知洪三雄，也將跟團員分享台灣的民主過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法