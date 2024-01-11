台灣選前惡意假訊息湧入 世界經濟論壇認證：全球最大風險

世界經濟論壇（WEF）年度報告示警大選前夕惡意假訊息成為全球最大風險，而台灣在本週六投票前，就已經歷惡意假訊息透過深偽影片、TikTok短影音等如潮水般湧入，許多都可連結到北京。（法新社）

2024/01/11 00:41

〔編譯楊芙宜／台北報導〕世界經濟論壇（WEF）在年度聚會登場前，今（10）日公布的2024年度「全球風險報告」示警，全球今、明兩年最大風險在於，由人工智慧（AI）觸發的錯假訊息和惡意假訊息在主要經濟體的選舉即將來臨前湧入，從台灣、印度、印尼、到墨西哥、美國和英國等，這些將舉行選舉的國家共涵蓋了接近30億人口。

法新社報導，在台灣本週六將舉行總統大選和立委選舉投票之前，從深偽（deepfakes）影片到TikTok短影音的惡意假訊息潮湧入，專家和官員指這些假訊息活動連結到北京，而據法新社事實查證調查顯示，部分的TikTok影片源於中國抖音，通常伴隨俗麗圖片和激情音樂，並以民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴為攻擊對象。

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報導說，例如一個中文標籤模仿嘲弄賴清德的影片超過850萬點閱數，回應這些反對民進黨的貼文和影片充斥詆毀評論和陰謀論。

法新社指出，儘管蕭美琴確實已經放棄美國國籍、且在美國政府放棄美國籍的人民名單上可找到，TikTok一部以民進黨反對者為主的影片仍大聲地做錯誤宣稱蕭美琴是秘密的美國公民（刻意誤指她不具選舉資格），而影片下的留言即惡意散播「她是外國人」。

報導指出，專家認為這說明有北京關聯的傳播運用惡意假訊息、或部分正確（部分錯誤）的宣稱，使人對任何不接受台灣是中國一部分的政治人物產生懷疑。

英國諾丁漢大學政治和外交關係學院副教授蘇利文（Jonathan Sullivan）受訪指出，中國主導的訊息活動持續性和系統地產生大量錯誤訊息，就是要讓人對台灣民主的合法性產生懷疑和不信任。

世界經濟論壇發表的最新年度「全球風險報告」示警，「作為未來兩年預計最嚴重的全球風險，國外和國內行動者都將利用錯誤訊息和惡意假訊息進一步擴大社會和政治分歧」。

報告還對氣候變遷、生活成本危機和戰爭帶來的威脅提出警訊，並指「對持續性的生活成本危機、AI推動的錯誤訊息和惡意假訊息，以及社會兩極化所產生交織風險的擔憂，主宰了2024年的風險展望」；「錯誤訊息和惡意假訊息是最大的短期風險，而極端氣候和地球系統重大變化則是最令人擔憂的長期問題」。

政商界菁英下週將在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）參加第54屆世界經濟論壇，這份世界經濟論壇調查報告由蘇黎世保險集團和諮詢公司「Marsh McLennan」共同編寫，於去年9月份參考調查超過1400名全球風險專家、政策制定者和商界領袖意見。

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