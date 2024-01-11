性騷案被害者曝「被追殺」 僑委會：均依法行政

駐巴西聖保羅僑教中心主任張希賢去年爆出性騷案，被害歐姓女公務員今再度出面指控僑委會委員長徐佳青（見圖）「保護加害人、追殺被害人」。（資料照，記者方賓照攝）

2024/01/11 00:27

〔記者楊堯茹／台北報導〕駐巴西聖保羅僑教中心主任張希賢去年爆出性騷案，被害歐姓女公務員今再度出面指控僑委會委員長徐佳青「保護加害人、追殺被害人」，對她「恨之入骨」，加害者僅以「申誡乙次」輕放，卻給她考績丙等，加害者還誣指她與中資人員往來，讓她被立案調查，歐姓女公務員痛斥「天理難容！」

歐姓女公務員於批踢踢發文指出，僑委會去年12月對「巴西聖保羅僑教中心性騷擾案」作出職場性騷擾成立的決議，原以為可討回公道，但事實證明自己大錯特錯；而她「完全惹怒徐佳青，危及其政治生命」，徐佳青對她恨之入骨，除了考績丙等外，加害人還誣告她跟中資人員往來，有洩密疑慮，而被僑委會立案調查。

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她進一步指出，徐佳青「保護加害者」、「追殺被害人」，以LINE警告她不可跟僑界人士提及性騷擾案；調離加害者的時間一再延遲到長達4個月；至今未對加害者說過一句譴責話語，反而不斷批評受害者的能力與行為，還說「加害者和受害者都有錯」；對加害者被舉發後對她的抹黑、抹紅、抹黃等職場霸凌充耳不聞，所有申訴公文全部存查；更在她公開提出申訴後，違法強行發派令將她調回台灣。

歐姓女公務員強調，加害者犯行的嚴重性以及犯後行為涉及三項刑事罪，終考績僅以「乙」處理，無法呈現其罪行，且未依常態公告僑委會會內所有同仁及駐外人員週知，企圖掩蓋淡化加害人的罪行，同時避免僑委會同仁的討論。

「最誇張的是，本年考績對我處分為『丙』」，她指出，全國公務機關被授予考績丙等的人員，都是被記過或犯刑事罪行等，她任職公務員7年來從未被記過申誡，儘管提出強烈辯駁，僑委會考績委員在懼怕徐佳青的權勢下，維持丙等決議。

她痛心表示，「再不公諸於世，天理難容！」徐佳青對性騷擾申訴人，不加掩飾顯露的痛恨、敵意、追殺和報復，已經超過任何人性道德和相關法規的最低底線。

針對歐姓女公務員的指證歷歷，僑委會發布新聞稿表示，本會專案調查小組建議予以被申訴人申誡一次，並獲審議通過，且委員長於調查過程中均嚴守分際，無從得知調查之相關訊息。其次，依公務人員考績法規定，丙等為「留原俸級，不予獎勵」，並無剝奪其身分及既有權益，又考績作業由各處室主管6人以上提供綜合評擬意見，非由機關首長一人逕予考核。

僑委會重申，駐外人事異動皆基於國家政策及僑區發展需求，並衡酌個人能力及特質之適任性，依法行政，此並非公務人員個人權益事項，本會一年多來，駐外任期未逾1年半調會人員計6人（含申訴人），且當事人早於正式申訴前即已知悉該駐區員額將檢討異動減派1人，與性騷擾申訴無關。

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