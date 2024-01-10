王義川大兵台南合體陳亭妃！喊衝出最高票：讓賴清德有面子

民進黨不分區立委候選人王義川（左3）展開「搶救大兵」全台環島車掃行動，今日到安南區陳亭妃（左2）競選總部受到熱情歡迎。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/10 22:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選前倒數關鍵，民進黨搶救王義川大兵環台車掃，今（10）日來到台南市安南區陳亭妃競選總部，熱情支持者把現場擠得水洩不通，還有滿滿台南美食補給。王義川說，民進黨不分區原本估計12席，現在慢慢挺進13、14席，呼籲台南鄉親衝出最高票，政黨票護送他進國會讓民進黨多1席，「這樣賴清德也會有面子」。

排名民進黨不分區立委第16的王義川展開「搶救大兵」全台環島行動，希望拚出進入國會、民進黨過半，他不失幽默本色，笑稱車掃行程中不論是不是原本就要支持他的，凡是「眼神對上」的就是要投票給他，沿途受到熱情呼應。

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王義川說，展開為期5天4夜不中斷的環島大車掃，就是為了把票「掃進來」，尤其到了安南區，希望陳亭妃的票能一直衝一直衝，衝到最高票，希望鄉親用選票給陳亭妃最大實質支持，而且民進黨政黨票獲得愈多，更能護送他進國會讓民進黨多1席，總統候選人賴清德也會有面子。

王義川說，高雄市長陳其邁喊出「高雄百萬票」，希望台南選民支持者也能發揮最強戰力，拚出6、7成高得票率，發揮「南票補北」效應，讓正副總統候選人賴清德、蕭美琴順利當選，繼續帶領台灣走在正確道路上，大家共同守護民主自由。

陳亭妃說，許多鄉親說要選王義川，就怕大家在選票上找不到他的頭像，所以她拉票催票時，都會特別解釋，不會有王義川的頭像，只要在政黨票圈選6號民進黨就對了。陳亭妃也說，上次立委選舉她拿下台南市最高票，因此這次更要積極固票拉票，具有台南灘頭堡責任使命，不僅要爭勝選，也期望把民進黨「賴蕭配」與政黨票在自己的選區催出最高得票率。

陳亭妃（左2）加入補給站行列，拿出各式台南美食與人氣飲品，「餵食」王義川（左3）補足體力可以進國會。（記者洪瑞琴攝）

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