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馬英九專訪稱相信習近平 基進：票投侯友宜就是投給馬英九

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2024/01/10 21:37

〔記者李文馨／台北報導〕前總統馬英九日前接受《德國之聲》專訪提及「兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」。對此，台灣基進黨主席王興煥今（10日）表示，不僅坐實台灣基進從過去就不斷提醒台灣社會「國民黨不倒，台灣不會好」的呼籲，更坐實「票投侯友宜投就是投給馬英九」。

王興煥出，馬英九過去以來，即是中國國民黨親中馬前卒。今年4月，馬英九在中國發表兩岸同屬一中的宣言，不僅是對台灣民意，也是對國際抗中陣營的背叛，而侯友宜才剛復刻馬英九2008年競選總統的競選廣告，馬英九表態「兩岸統一是台灣可以接受的選項、兩岸關係必須相信習近平」言論立刻曝光。

王興煥強調，當初馬英九能選上，是因為台灣有一群人相信國民黨「準備好了」，以為投給國民黨，政黨輪替就會帶來改變。但帶來的卻是一連串的災難。馬英九傾中引發民意反彈，最後引爆318運動，擋下馬英九及國民黨強推服貿，也顯示台灣民意向親中政策說不。

王興煥認為，馬英九如今在國民黨仍存在影響力，他的大幕僚金溥聰為侯友宜操刀，正藍統派趙少康成為侯友宜的副手人選。侯友宜聲稱的準備好了，是不是準備繼續走馬英九過去走的老路？不分區立委候選人史惟筑呼籲，若馬英九還繼續喊出「兩岸統一是台灣可以接受的選項、兩岸關係必須相信習近平」，侯友宜、國民黨，根本不值得台灣人民託付信任。

不僅如此，王興煥也呼籲，不只國民黨絕對不值得信任，總是曖昧模糊的民眾黨，同樣在複製國民黨路線。馬英九在訪談中表示「他們太大了，所以我們不應使用武力的方式來緩和緊張關係」。然而遮掉發言人，似與民眾黨總統候選人柯文哲常提出的論述無太大差異。因此，「票投侯友宜投就是投給馬英九，票投民眾黨就是復辟國民黨」。

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