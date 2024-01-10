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蔣萬安輔選張秀華大跳「火肌舞」 喊送「虎媽」進立院

蔣萬安（左1）到嘉義市輔選，與國民黨立委候選人張秀華、市長黃敏惠等人賣力跳「火肌舞」。（記者王善嬿攝）

蔣萬安（左1）到嘉義市輔選，與國民黨立委候選人張秀華、市長黃敏惠等人賣力跳「火肌舞」。（記者王善嬿攝）

2024/01/10 19:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台北市長蔣萬安今天下午到嘉義市輔選國民黨嘉義市立委候選人張秀華，與嘉義市長黃敏惠、張秀華在「築夢者」舞者指導下，一起跳嘉義市衛生局推動的「火肌舞」，展現肌力。

「吃人一口、還人一斗」，蔣萬安說，他與嘉義淵源很深，姊姊是黃敏惠在中山女中任教時的學生；2022年他選台北市長時，台北市嘉義同鄉會給予相當深厚支持，能當選台北市長，最重要關鍵就是嘉義鄉親給予的溫暖力量，而且他愛吃火雞肉飯，特地到嘉義市輔選也品嘗嘉義美食，他請託鄉親，送張秀華進入立法院，與「勇媽」黃敏惠聯手共創未來。

蔣萬安說，張秀華擔任6屆嘉義市議員，深耕地方21年，服務案件超過2萬件，不只是為守護下一代捍衛食安、拒絕萊豬的「虎媽」，還是顧家、有辦法找資源的媽媽；張秀華如當選，一定能夠攜手勇媽，向中央爭取更多的建設經費回來嘉義市。

張秀華說，選戰開跑以來，市民熱情敲碗希望邀請蔣萬安來嘉輔選，期間幾經波折，最後由黃敏惠出面邀約成功促成，感謝蔣萬安從台北到嘉義市輔選，呼籲集中選票投「精彩539」，立委投張秀華、總統副總統投給「侯康配」、政黨票投國民黨。

蔣萬安（左3）到嘉義市輔選國民黨立委候選人張秀華（左4）。（記者王善嬿攝）

蔣萬安（左3）到嘉義市輔選國民黨立委候選人張秀華（左4）。（記者王善嬿攝）

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