宜蘭53人赴中接受招待被查 陳俊宇控國民黨縣黨部副主委率團

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇競選總部10日召開記者會，控國民黨縣黨部副主委蔡岡志率團赴中接受落地招待。左起陳俊宇競總青年部部長陳定霖、總協調陳文昌、副主委陳金德、發言人林瑞文。（記者蔡昀容攝）

2024/01/10 17:03

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣3團53人赴中國接受落地招待，涉違反「反滲透法」等，被檢警調查辦。民進黨立委候選人陳俊宇競選總部今（10日）表示，各縣市查辦的帶團赴中介選案，宜蘭所涉人士層級最高，即國民黨縣黨部副主委蔡岡志，他以宜蘭縣體育會理事長的名氣率團赴中，應立即辭掉理事長一職。蔡說，要他辭職沒關係，但這是正常交流，為什麼要扯政治？對方並無要求支持特定候選人。

宜蘭地檢署接獲情資展開調查，發現縣內有特定人士陸續招攬村里長及村里民前往中國旅遊，民間社團幹部也同行，帶團者均非旅行社從業人員，行程由國台辦駐區人員全權安排，去年11月、12月共3團53人次，分別到上海、南京、北京等地。

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旅行期間，中方發表「要支持能夠促進兩岸交流的政黨」、「要好好選擇有利兩岸交流的人」、「要選有利祖國之人」言論，現場團員亦附和「兩岸同文同種」、「兩岸要和平交流」等語，53人涉違反滲透法、公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法及投票受賄，皆列被告，全案現調查中，據了解，赴中的民間社團是宜蘭縣體育會。

陳俊宇競總今天召開記者會，副主委陳金德表示，這些赴中旅遊團，接受中國招待，並接受中國賦予的任務，在選舉選擇有利「祖國」的人，中國介入台灣選舉昭然若揭。

陳金德說，各縣市陸續查辦帶團去中國、涉中國介選的案件，宜蘭查到的涉案人士層級「最大咖」，即國民黨縣黨部副主委、提名黃琤婷小組成員之一蔡岡志，他也是宜蘭縣體育會理事長，曾任救國團主委，具重要地位，卻藉此名氣，親率團赴中，違「反滲透法」等，令人痛心。

陳金德問縣長林姿妙，這樣的人適合繼續擔任體育會理事長嗎？蔡岡志應該辭去此職，並對外說明，也呼籲檢方秉公速辦，斷絕境外勢力，遏止買票介選。陳也說，共產黨喜歡國民黨，證實「票投國民黨，引進共產黨」。

蔡岡志表示，他以體育會身份，率團去中國參訪賽事場館，過去中方也曾在陸委會同意下，來宜蘭參訪過，並由他們招待，所以按照往例，他們到中國參訪，也是按中方這樣的處理方式。

蔡岡志說，這次參訪與政治無關，身為民間團體，他們也不敢隨便亂講話；對方有提到兩岸一家親，但沒有提更敏感、刺激的話題，也沒有要求選舉要支持特定候選人，沒有談政治。

對於民進黨認為應辭去體育會理事長職務，蔡岡志說，「要辭職也沒關係啊」，但這是正常交流，並經體育會內部開會決議，為什麼要扯到政治？體育會理監事有藍也有綠。

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇競選總部10日召開記者會，控國民黨縣黨部副主委蔡岡志率團赴中接受落地招待。（陳俊宇競選總部提供）

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