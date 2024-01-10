「民進黨賣芒果乾」 台灣AI實驗室：虛假帳號操作國家級警報事件

台灣人工智慧實驗室「台灣大選認知操作觀察討論會議」，會議並由台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾主持說明。（記者田裕華攝）

2024/01/10 17:00

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部昨首度發「國家級警報」簡訊，指中國發射衛星，已飛越台灣南部上空，請民眾注意安全。台灣人工智慧實驗室今指出，在批踢踢（PTT）及臉書（Facebook）均偵測到協同帳號操作，在批踢踢留言推文「國防部、民進黨賣芒果乾」等言論，臉書則有大量虛假帳號系統性分享「衛星Satellite、飛彈Missile；確定不是跳蛋啦」等戲謔圖片到各臉書社團。

國防部在昨日下午3時17分許，首度發布「國家級警報」，指中國下午3時4分發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全，並籲請民眾若發現不明物體，通報警消人員處理，但英文版訊息以「Missile」（飛彈）描述衛星將飛越台灣，引發恐慌；國防部隨後致歉，簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈。

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台灣人工智慧實驗室今舉行「台灣大選認知操作觀察討論會議」，由於適逢選前最後一次討論會議，吸引多家外媒以及來台觀選的學者與會。根據台灣人工智慧實驗室的定義，「協同帳號群」是透過上百、上千的帳號，長期在同一時間內，發表內容相似度高的文章或是留言，又或是內容高度黏著，而一般的自然人使用者不會有此行為。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，許多的協同群認知操作是在激化台灣民眾對立，對每個議題、政黨都不支持，讓台灣民眾無法理性討論，進而對台灣民主、政府執政的不信任

台灣人工智慧實驗室發布報告指出，批踢踢的主要協同群在「國家級警報」的相關文章，大量重複留言推文「國防部、民進黨賣芒果乾」（編按：芒果乾為亡國感的諧音）、「民進黨真的急了，為了選舉不擇手段」、「衛星不危險才在警報」等推文。

此外，台灣人工智慧實驗室表示，臉書上的協同行動，可以看到虛假帳號將戲謔國家級警報英文疏失的「衛星Satellite、飛彈Missile；確定不是跳蛋啦，菜大小姐1.5假博士啦，英文都分不清」梗圖，系統性的轉貼到各個不同的社團中，並在分享的貼文寫下「兩顆子彈升級版」、「國家機器動得很厲害！」等文字。

台灣人工智慧實驗室另舉例，由於某遊樂園昨以國家級警報做為發想，貼出「優惠警報」，此舉引發大批網友撻伐，批評消費國家安全，此項行動被做成梗圖，附註「這也要出征？綠能你不能」、「自己愛開玩笑，還怪人喔」等文字，也被系統性轉貼至各社團。

台灣人工智慧實驗室分析師指出，這些系統性轉貼同樣圖片文章的帳號使用者，臉書帳號頭像更換時間相近，而帳號都是在接近的時間加入各社團。

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