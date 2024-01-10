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首頁　>　政治

抹黑賴清德有私生子 南市綠營：國民黨DNA造謠又抹黑

南市議會民進黨團今天召開記者會，痛批國民黨烏龍爆料撕裂台灣社會，國民黨DNA就是「造謠又抹黑」。（記者蔡文居攝）

南市議會民進黨團今天召開記者會，痛批國民黨烏龍爆料撕裂台灣社會，國民黨DNA就是「造謠又抹黑」。（記者蔡文居攝）

2024/01/10 15:20

〔記者蔡文居／台南報導〕2024大選進入最後關頭，網路謠言滿天飛，台南市議會民進黨團今天召開記者會，痛批國民黨烏龍爆料撕裂台灣社會，國民黨DNA就是「造謠又抹黑」，竟抹黑賴清德有私生子，看來國民黨已經「選舉沒半步，只剩抹黑奧步」。

南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇、市議員鄭佳欣、朱正軒、林依婷、黃肇輝、周嘉韋今天下午召開記者會，質疑國民黨近日來相繼對於台南市政議題、賴清德個人隱私議題進行抹黑，不斷以「舊案重提、冷飯熱炒」的方式大打烏賊戰，內心就只有選舉利益及政治鬥爭，不斷烏龍爆料撕裂台灣社會。

民進黨團痛批，有關賴清德私生子的傳言，這完全是惡意中傷的錯假訊息，目前賴清德已委請律師向謝龍介、邱毅提告，邱毅亂爆料的行為已經不是新聞，更在2009年被台大研究生拿來做論文研究，國民黨為了選舉破壞賴私人的家庭生活，這樣的作法，選民應該站出來投票，唾棄國民黨。

民進黨團強調，細數過去選舉就可以看到，國民黨用各種舊案冷飯熱炒、烏龍爆料等手段，形塑「三人成虎」的誤導效應，結束就拍拍屁股走人，也不管造謠抹黑帶給台灣社會多大的傷害，大選剩不到3天，呼籲國民黨讓選舉回歸到政策面，還給台灣乾淨的選舉風氣。

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