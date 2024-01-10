原民立委候選人控選舉公報缺頁 中選會：已完成補送

山地原住民立委候選人Savungaz Valincinan指出，有部落收到的選舉公報缺少這一頁，導致原住民立委候選人資訊呈現不完整，質疑涉及「意圖使人不當選」之罪嫌。（讀者提供）

2024/01/10 12:37

〔記者李文馨／台北報導〕2024選戰倒數，選舉公報也陸續送至家戶中，不過山地原住民立委候選人Savungaz Valincinan指出，有部落收到的選舉公報缺頁，導致原住民立委候選人資訊呈現不完整，質疑涉及「意圖使人不當選」之罪嫌。中選會對此回應，經洽詢，選舉公報均有分送，針對有民眾反映未收到選舉公報部分，已完成補送。

山地原住民立委候選人Savungaz Valincinang受訪表示，全台所有家戶都應收到完整的平地原住民以及山地原住民的選舉公報，但近期有部分地區（南投集集、南投信義、花蓮萬榮）的民眾反映收到的選舉公報，獨缺山地原住民1至4號的版面。她質疑，這種「只少一頁」的情況，絕對是「有意為之」的人為操作。

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據了解，此次選舉公報共有兩個版本，一種是山地及平地立委候選人分開印製，各有一張選舉公報；一種是在平地立委候選人的選舉公報背面，接續印刷山地立委候選人1至4號，而5至10號則有另有一張獨立頁面；南投縣選委會採第二種方式印製。

Savungaz Valincinan指出，最剛好的事情是，現任立委全部都在後面的號次，也就是民眾獨缺非現任山地立委候選人的參選資料與政見。她質疑，這要如何讓人相信這不是現有勢力的操弄？這是不是有涉及「意圖使人不當選」之罪？

Savungaz Valincinan也說，許多部落長輩可能根本不會看網路，或許這不是第一次發生，但既然在她參選的這次被掀開來，就必須找出幕後的始作俑者，讓他付出代價。

對此，中選會回應，有關南投縣信義鄉民眾反映，收到之選舉公報山地原住民立委部分有缺漏一節，經南投縣選舉委員會洽詢信義鄉公所表示，選舉公報均有分送，針對有民眾反映未收到選舉公報部分，已完成補送。

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