藍綠大咖都到中正萬華輔選 于美人送奶嘴諷吳沛憶、鍾小平

于美人批評，吳沛憶、鍾小平兩人都是「離不開政黨奶嘴的人」並現場拿出奶嘴要送兩人。（記者陳冠甫攝）

2024/01/10 12:35

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市第5選區（中正、萬華）選情膠著，藍綠陣營把握最後時間邀請大咖車掃助陣。民進黨立委候選人吳沛憶昨天邀請壯闊台灣聯盟理事長吳怡農輔選；國民黨立委候選人鍾小平則請到台北市長蔣萬安與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。對此，于美人今（10）日受訪回應，大咖再來「站台一百次都沒有用」，甚至「不知道要走哪一條路進中正萬華」；並現場送出奶嘴，諷刺吳沛憶、鍾小平兩人都是「離不開政黨奶嘴的人」。

于美人提到，吳沛憶找非常多大咖，蔡英文、賴清德、蘇貞昌也是來三次，她質疑執政團隊已經變為競選團隊；但她認為這些大咖再來「站台一百次都沒有用」，大咖們來只是蜻蜓點水，甚至「不知道要走哪一條路進中正萬華，進來之後他們也不知道要怎麼走出去」。

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于美人說，這些站台，中正萬華人不只看在心裡，更是點滴在心頭，因為「你們只有選舉的時候才來，為你們的候選人站台」。她批評，這樣子的選舉文化還要演多久。

于美人也說，吳沛憶、鍾小平兩人都是「離不開政黨奶嘴的人」，每天沒有政見的論述，沒有道理和尊重，她一直告訴自己，絕對不要用不乾淨的語言，但她真的是無言以對，所以現在只有送鍾小平、吳沛憶兩人奶嘴，既然離不開政黨奶嘴，那她就送他們奶嘴。于美人現場拿出兩個全新奶嘴要送給兩人。

對於于美人送奶嘴給他，鍾小平隨後反擊，「有人60歲吃奶嘴？」他說，于美人無黨就很難當選，國民黨加上「藍白合」變成一個強大的在野陣營挑戰的態勢，他認為投給于美人的票，票票都傷害藍白合，投給于美人每張票，都是增加吳沛憶當選的機會。

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