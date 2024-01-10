陳建仁批雙北防疫 劉和然：請收回並道歉

對於行政院長陳建仁指雙北防疫做不好，新北市副市長劉和然（右）要求收回談話並鄭重道歉。（記者賴筱桐攝）

2024/01/10 10:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長陳建仁昨天在立法院進行高端疫苗專案報告，提及過去防疫時，台北市、新北市因為有「萬華事件」，疫情曾經告急，當時2位市長（侯友宜、柯文哲）連防疫都做不好。新北市副市長劉和然今天回應，3年來醫護、消防人員與志工冒著風險在第一線默默付出，雙北市民全力配合防疫政策，他請陳建仁收回談話，並對基層人員和雙北市民道歉。

劉和然今天在市政會議表示，行政院長是公務人員的最高首長，院長答詢時竟然把3年來大家努力的成果用簡單的一句話抹煞，指「萬華破口」、「雙北防疫做不好」，令人失望。

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他請陳建仁回想防疫期間的畫面，醫護人員冒著危險穿著隔離衣，站在第一線照顧確診者，防疫車隊的司機同樣穿著隔離衣，接送確診者到居家隔離中心、檢疫中心或醫院，大熱天不能開冷氣，隔離衣幾個小時不敢脫下來，上洗手間不方便，只好包尿布，無數志工盡心收集、分配物資，清潔隊員到確診者家中收垃圾等。

劉和然說，要不是有居家照護，台灣醫療體系早就垮了，誰先提出、誰先試辦？當時遭遇多大的衝擊壓力，還是要有人出來承擔，中央不敢做，地方先來，很多人不惜個人安危默默付出，身為院長怎麼忍心說出「雙北防疫做不好」的話？

他提及，從口罩排隊、打疫苗排隊、快篩試劑排隊，再到快篩陽性到醫院確認排隊，民眾有任何怨言嗎？因為中央不敢作為、不敢承擔，地方政府只能不斷呼籲，包括入境普篩、快篩陽性視同確診等；新北市實施大規模兵棋推演被說作秀，後來發生軍艦集體感染案，中央趕快派人來看，居家照護也是新北市率先推動、承擔風險。

劉和然強調，中央、地方是一體的，新北市政府不需要行政院長的鼓勵或關愛眼神，只要打從心裡尊重第一線同仁；雙北市民3年來攜手合作度過疫情，多少人因此走了，沒有對政府多苛責。他請陳建仁收回答詢內容，鄭重對基層人員和配合防疫的雙北市民道歉，但不需要對雙北市政府道歉，因為這是市府該做的，被罵、被苛責都由市府承擔。

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