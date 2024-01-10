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批國家警報亂放 盧秀燕：執政黨處理國安議題能力不夠

台中市長盧秀燕（右3）今天批評，國家警報亂放，顯示現在執政黨處理國安議題不夠謹慎，將促使民眾思考選擇一個更穩健的國家領導人。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕（右3）今天批評，國家警報亂放，顯示現在執政黨處理國安議題不夠謹慎，將促使民眾思考選擇一個更穩健的國家領導人。（記者陳建志攝）

2024/01/10 10:30

〔記者陳建志／台中報導〕中國昨天下午發射衛星並飛越台灣南部上空，國防部發布國家警報，不過英文衛星（Satellite）卻誤寫為飛彈（Ｍissile）引發討論，台中市長盧秀燕今天上午陪同國民黨台中第2選區立委候選人顏寬恒在霧峰進行車隊掃街前受訪，批評昨天警報亂放，顯示現在執政黨處理國安議題不夠謹慎、能力不夠，會促使民眾思考投票時要選擇一個更穩健的國家領導人就是侯友宜。

盧秀燕表示，昨天警報亂放，表示現在執政黨處理國安議題不夠謹慎、能力不夠，會造成國家、人民安全受到影響，經過此一事件，會促使民眾思考，下一屆的總統領導人，應該選擇一個更穩健的領導人就是侯友宜。

盧秀燕並認為，這次警報亂放多少會影響選情，從此事件民眾會發現，民進黨連在處理這麼重大的國安議題上，都這麼不謹慎、意識形態作祟，這樣對國家安全是有危害，對人民安全是有影響，會促使民眾思考禮拜六投票要選擇一個更穩健的國家領導人。

盧秀燕接著說，新北市有一個立委，疑似偷錄總統講話，這也是國安事件，但民進黨沒有積極在偵辦、處理，如果連有人疑似偷錄總統對話，而且是涉及到國家的人事、議題，但民進黨處理的態度卻是潦草，會讓民眾覺得政府在守護元首國家安全上是不認真的，從這兩件事情也可以看到民進黨在處理國安議題，根本沒有把台灣人民安全放在心上。

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