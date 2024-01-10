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王婉諭談廢死「沒有一命換一命」：小燈泡與行兇者生命絕對不等值

時代力量黨主席王婉諭與「呱吉」邱威傑日前同台登場《賀瓏夜夜秀》。（時代力量提供）

時代力量黨主席王婉諭與「呱吉」邱威傑日前同台登場《賀瓏夜夜秀》。（時代力量提供）

2024/01/10 10:27

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭與「呱吉」邱威傑日前同台登場《賀瓏夜夜秀》，談及廢死議題，王婉諭以自身孩子的小燈泡案件為例，語帶哽咽地說：「一定沒有人會願意去發生這種事情，所以對我來說沒有所謂的『一命換一命』，因為小燈泡的生命跟行兇者的生命絕對不是等值的。」

王婉諭表示，時代力量就像新創公司，有些創業夥伴可能熬不到公司穩定成長就跳船到大公司，也許就像職涯探索的場所，在時代力量都可以找到未來的方向，因此時代力量和夜夜秀其實很相似，不會永遠只需要一個最受矚目的明星，不論流量如何，都會奮力拚搏到底。現場王婉諭更拿出入黨申請書送給賀瓏邀入黨。

針對黃國昌加入民眾黨，王婉諭坦言並不意外，黃國昌是一個聰明的人，當柯文哲一邊在談藍白合時，黃國昌跟柯文哲達成協議，想的當然是坐穩不分區、「聽牌」法務部長、展望地方首長，這些都不是時力能提供的，所以能理解，這是一個「科學、理性、務實」的選擇。

王婉諭也提到，時力從2020年底就聯絡不上黃國昌，已經很久沒有講話了。若有機會再見面會想跟黃說：「好久不見，還記得我們嗎？」賀瓏笑回：「好可怕，好像前女友的感覺。」

談及廢死議題，王婉諭語帶哽咽地表示，一命換一命其實一點都不值得，因為小燈泡的生命和兇手的生命，從來就不是等值的。事件發生之後，她只想著要如何避免再有人面對自己經歷過的痛苦，這也是她從政的初衷。

王婉諭強調，因為親身經歷過，她深刻了解司法對於犯罪被害人家屬有多麼不友善，過去4年，她走訪全台各地的機構與專家，主導跨黨派的「精神衛生法」和「犯罪被害人保護法」近20年來的首次全文修正，只希望能夠避免下個悲劇發生。

王婉諭感嘆，社會在群情激憤之下，常常用最簡單的仇恨去理解、去消化情緒。但這些問題其實一直都非常複雜，而她想盡辦法去改變社會，建構一個更全面、深入、綿密的支持網絡，承接住每個可能墜落的人。因此，她會盡其所能，去組成一個最堅定的隊伍，讓時代力量繼續在國會中，為所有不公不義的事情出聲，這件事只有時代力量會做。

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