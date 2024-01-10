柯文哲今晚基隆國門廣場開講 吳欣盈上午打頭陣問「這是哪裡？」
2024/01/10 10:24
〔記者俞肇福／基隆報導〕總統大選進入倒數階段，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈今天（10日）晚間7點到基隆國門廣場開講；吳欣盈一早9點打頭陣，從民眾黨基隆市黨部出發，冒雨展開全市車隊掃街，呼籲基隆鄉親做出最好選「哲」。
基隆市立委選舉一共有6人登記參選，包括民進黨、國民黨、家庭平均收入黨、小民參政歐巴桑聯盟與無黨籍，並無民眾黨立委參選人；柯文哲今天晚間將到廟口夜市內的奠濟宮參拜後，再前往國門廣場開講，呼籲選民總統大選與政黨票請支持民眾黨。
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今早8點不到，信三路的民眾黨基隆市黨部，出現大批維安警力與特勤人員，吳欣盈的車隊8點50分抵達，對於記者的提問一律不回答；吳欣盈先與支持者拍照合影後，登上宣傳車。吳欣盈一邊穿上小雨衣，一邊詢問身旁的工作人員現在這是哪裡？工作人員告知這裡是「基隆」，她才恍然大悟。
吳欣盈隨即開啟助選模式，操著略顯生硬的台語與基隆鄉親請安問好，呼籲基隆鄉親，1月13日選擇民眾黨、票投柯文哲，把國家還給人民；雖然基隆今天一早天氣不佳，吳欣盈冒著綿綿細雨，向民眾懇託拜票。