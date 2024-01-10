逾150家外媒抵台觀選！ 吳釗燮：中國介選若成功 勢必干預他國

外交部長吳釗燮說明中國利用各種手段操縱輿論，試圖影響選舉結果。（外交部提供）

2024/01/10 10:10

〔記者楊堯茹／台北報導〕2024年被稱為世界史上規模最大選舉年，《華盛頓郵報》更指13日登場的台灣總統大選「風險最高」，有來自30國、150餘家媒體來台採訪，外交部長吳釗燮昨為國際媒體舉行選前說明會，示警中國倘在台灣介選成功，日後也將以此經驗干預其他國家民主選舉。

吳釗燮指出，中國正以台灣作為干預他國選舉的試煉場，持續利用軍事威脅、政治喊話、經濟利誘脅迫、網路戰、假訊息認知戰等混合策略，操縱輿論，試圖塑造本次選舉是「戰爭或和平」及「繁榮或衰敗」的選擇。

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他強調，2024年全球共有40多場重要民主選舉，中國倘在台灣介選成功，日後也將以此經驗干預其他國家民主選舉，台灣位居抵制中國威權擴張的最前線，堅信台灣人民將堅持捍衛民主，呼籲國際社會與台灣共同反制威權中國操縱民主國家選舉。

媒體問及對中政策，吳釗燮則回應，台灣一向秉持開放態度，願意在無政治前提下與中國展開和平對話，遺憾的是中國立場僵化，並不斷利用灰色地帶戰略威嚇台灣；無論選舉結果如何，維持兩岸和平穩定已是台灣共識，也是國際共識，台灣將繼續以溫和且負責任的態度，維持台海現狀，強化自我防衛能力，並與民主陣營攜手共同嚇阻威權中國冒進，維護台海及區域和平穩定。

針對大選對經濟的影響，他則表示，台灣向來尊重市場機制及企業自主發展，近年中國經濟成長明顯趨緩，市場不再具強大吸引力，許多台商企業投資轉向，台灣對中國投資額占整體對外投資的比例已自高峰期的80%大幅降至10%左右，台灣對中國經濟依賴度也顯著降低。另一方面，台灣積極開拓及深化與其他國家經貿關係，因企業投資設廠或雙邊協議而加速帶動經貿互動。

外交部表示，我國總統大選具民主指標意義，備受國際媒體矚目。本屆大選外交部已協助超過來自30國150餘家媒體約400位來台或駐台記者申請相關採訪證及報名相關採訪活動。

外交部長吳釗燮於1月9日為採訪大選的國際媒體舉行說明會。（外交部提供）

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