王美惠嘉義造勢 蕭美琴：引戰議題所有緊張來源都是中國

民進黨副總統候選人蕭美琴，出席嘉義市中正公園「美德站出來、嘉義逗陣拚」晚會。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/09 23:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨今晚在嘉義市中正公園辦「美德站出來、嘉義逗陣拚」造勢活動，副總統候選人蕭美琴接受知名電視主持人廖筱君問到「有人說民進黨引戰帶來戰爭？」時強調，事實證明，現在的所有緊張，其實來源都是中國共產黨，唯有民進黨才能真正守護台灣民主自由。

「雙美合體」造勢晚會吸引逾2000人到場力挺，熱情的支持者將中正公園音樂台擠得水洩不通，開場由藝人楊烈、張秀卿開唱炒熱氣氛，廖筱君更是情義相挺，助講兼主持的廖筱君說，1個月前聽說王美惠選情危急，二話不說南下助陣，是這次大選中，南台灣唯一站台支持者，

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廖筱君問蕭美琴，有人說民進黨引戰帶來戰爭，蕭美琴回說，現在所有的緊張，其實來源都是中國共產黨，而且看到現場有支持者舉牌說「我們是克服困難的一群人」，事實上，台灣的歷史就是這樣，這次來的支持者是讓世界上架台灣，因在座的每一個人都在參與台灣成功的故事。

蕭美琴指出，在美國替台灣拚外交期間，外國友人都稱讚台灣，很欽佩台灣人的韌性，都知道我們處於長期很困難的環境，卻創造了台灣最民主自由的社會，台灣在全世界的競爭力進步到全世界第6名，拜登總統上任第一個簽的貿易協定就是跟台灣簽，因拜登認為跟台灣的經濟關係是最重要的，願意透過台美一起的經貿往來合作，相互投資讓台灣更繁榮，因為大家都相信一個壯大有實力的台灣，就是安全、民主守護的保障。

蕭美琴強調，在路上這台車要找有經驗的人，嘉義市引擎在立法院跟中央爭取的橋樑是王美惠，一定要讓王當選，不要讓引擎壞掉，一定要守住嘉義市這一席，讓國家進步的腳步能繼續贏，大家一起同舟共濟，讓嘉義市人民有靠山，有最強的戰將。

王美惠表示，阿惠是一個很平凡家庭的嘉義小孩，是在北港車頭出生，雖然當時日子不好過，但感覺很幸福，要向所有鄉親報告，阿惠從擔任議員助理、議員、立委，從來沒有改變個性，星期六、日看到阿惠騎一台機車「凸」嘉義市為大家服務，這就是嘉義人選出來的立委，敬請大家繼續牽成。

蕭美琴出席嘉義市中正公園「美德站出來、嘉義逗陣拚」晚會，離開上車仍和熱情鄉親致意。（記者蔡宗勳攝）

民進黨在嘉義市中正公園舉辦「美德站出來、嘉義逗陣拚」晚會，鄉親十分熱情。（記者蔡宗勳攝）

民進黨在嘉義市中正公園舉辦「美德站出來、嘉義逗陣拚」晚會，民眾擠滿現場。（記者蔡宗勳攝）

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