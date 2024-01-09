侯粉質疑蕭美琴臉書有伊拉克管理員 庫德裔台灣女婿曝「真相」！

近日有挺侯粉專質疑為何蕭美琴的臉書會有來自伊拉克的管理員。（圖翻攝自臉書粉專「誰比朕更有力？」）

2024/01/09 21:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選將於本週六（13日）登場，各陣營攻防持續白熱化。近日有支持國民黨總統候選人侯友宜的粉專PO文指出，在蕭美琴臉書發現竟然有位置顯示在伊拉克的管理員，要求蕭美琴解釋清楚，而出生自伊拉克北部的「台灣女婿」、作家許善德得知此事後跳出來曝「真相」，推翻該粉專企圖製造的陰謀論，讓網友們笑翻，紛紛表示「這些人找碴又踢到鐵板」！

近日有挺侯粉專PO出影片，表示在蕭美琴的臉書專頁發現有位置顯示在伊拉克的管理員，懷疑內情不單純，影片配樂還故意選用懸疑可怕的音樂，企圖營造陰謀論氛圍。不過該文一出，復興空難唯一倖存空服員黃敬雅就在該篇貼文底下留言表示，「蕭的一位助理丈夫就是伊拉克庫德人啊，怎麼了嗎？」不過該粉專回嗆：「然後呢？有中華民國國籍嗎？有在中華民國自由地區裡嗎？」被其他網友吐嘈「真的會被他們笑死，找碴又不先做功課」、「這些人的邏輯是......？助理的老公跟選舉有啥關聯？」

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對此，從伊拉克庫德族自治區來的台灣女婿許善德，今天（9日）透過臉書表示，「我要回答關於為什麼蕭美琴的臉書有一個在伊拉克的管理員，那是我老婆。請放心，如果看我的書，大家就會知道我老婆長期跟蕭美琴工作，我離開台灣一年多了，好想念台灣。謝謝大家。」

許善德的貼文一出短短1小時就湧入4千多人點讚，「這些人找碴又踢到鐵板了！想知道台灣女婿善德和台灣美女的情緣，要看善德的書《庫德的勇氣》喔！」、「所以人家連在丈夫的家鄉都不行？藍粉邏輯堪憂」、「連這種無聊的事也要討論」、「爲什麼每天翻車啦！好好笑」、「藍白粉會說‵，那肯定是民進黨海外部署的組織！」、「這些人是要多蠢？」

現年42歲的許善德，兒時全家在伊拉克政府空軍轟炸下幾乎家破人亡、淪為難民，在伊拉克北部的庫德自治區長大生活，13年前在網路上遇見台灣女孩家華，2年後成為台灣女婿，後攻讀中興大學政治碩士學位，並在台灣落地生根。許善德將他的親身經歷、所見所聞，以及與家華相識相戀的故事，出版成書《庫德的勇氣》。

《庫德的勇氣》一書中能看到蕭美琴為其寫推薦序，內容就提到許善德的妻子家華是她初任立委時的團隊成員，和她一起工作很長一段時間。

來自伊拉克庫德族自治區來的台灣女婿許善德親自跳出來解釋，這名來自伊拉克的管理員，就是他的台灣老婆。（圖翻攝自許善德臉書）

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