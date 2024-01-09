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張智倫資助共餐賄選？中和30名里長告吳崢、李正皓妨害名譽

中和里長聯誼會長謝森儒今帶領30位里長至新北地檢署，控告中和區民進黨立委候選人吳崢、政治評論員李正皓妨害名譽。（記者王定傳攝）

中和里長聯誼會長謝森儒今帶領30位里長至新北地檢署，控告中和區民進黨立委候選人吳崢、政治評論員李正皓妨害名譽。（記者王定傳攝）

2024/01/09 17:41

〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區民進黨立委候選人吳崢上週在政治評論員李正皓等人陪同下開記者會，指控其對手、國民黨中和區立委候選人張智倫涉嫌賄選；中和里長聯誼會長謝森儒認為，2人所述會令民眾誤解中和里長們，利用共餐收受好處等，今日帶領中和30名里長前往新北地檢署控告吳、李2人涉嫌違反公職人員選罷法及刑法誹謗罪嫌，並高呼：「中和不歡迎造謠者、請司法還里長清白」。

吳崢上週記者會時指控，張智倫走到哪、紅包發到哪，每月更有數場致贈萬元現金、高價電腦的行程，計畫性地大規模送錢綁樁買票，呼籲檢調應嚴查勿縱等；李正皓說，張智倫從參選至今，每月都會以「加菜金」名義包紅包給里長，每包3千元起跳，估1年花費669萬元。

謝森儒今日表示，吳、李等人指控中和里長們，收取張智倫每次3千元共餐費，實際上，10多年來，中和93個里中，僅有23個里有利用資源回收金或藍、綠議員、善心人士捐助等方式辦理共餐，這是一個長期為之的活動，目的是找出高齡讀獨居者予以關懷，若未參加則需立刻派員查訪，以免發生意外或讓他們即時就醫，參加共餐者也不分藍綠。

謝森儒表示，吳、李2人散佈中和里長辦理共餐，是長期接受對方候選人資助、包養，使里民誤解里長們利用共餐收受好處，里長們只是很單純的關心長輩，卻被誤會，委屈不已，若里長因此不辦共餐，這些老人家們該怎麼辦？

中和東南里長李武雄則表示，東南里每月僅辦1次共餐，現在新北市政府有補助，以前沒有補助時，是向鄰長收取100元，不足由里長負責，許多藍綠議員會包紅包捐助，都只有1千元，沒有1次3千元這件事，吳崢沒有資格選中和立委。

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