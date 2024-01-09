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國防部發國家級警報 國民黨質疑「國家簡訊介選」

許多民眾9日下午接到國家級警報，指「中國於下午3點04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」。（記者鄭淑婷翻攝）

許多民眾9日下午接到國家級警報，指「中國於下午3點04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/01/09 16:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕許多民眾今天下午接到國家級警報，指「中國於下午3點04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」，國民黨國民黨「2024競選發言人」、桃園市議員凌濤在臉書發文，質疑這是國家簡訊介選嗎，批民進黨藉中共發射衛星介選，把衛星當飛彈來欺騙民眾、製造恐慌。

凌濤指出，大家都被突然的國家警報嚇到，很多人問中共是不是要打過來了，但國防部在20分鐘後證實，是中國在西昌發射衛星，而中國官方也證實，發射了「長征2號丙」運載火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，這是長征系列運載火箭的第506次飛行。

他提到，2022年8月中國發射飛彈飛越台北，民進黨政府毫無動靜，甚至是日本官方公布才知道，事後民進黨中央急忙澄清「中共飛彈進入大氣層，大氣層不屬於任何國家的領空，飛彈沒有威脅」，反觀這次發射的甚至不是飛彈，只是衛星，政府卻一連發了好幾封簡訊，甚至收到10封的都有人在。

凌濤指出，其實10天前、12月30日，中國也有衛星飛過台灣，怎麼不見民進黨政府有動作？他要請問民進黨，這種國家介選簡訊，有無花費人民納稅錢？花了多少？有些人還收到高達10則，況且，該封簡訊的英文文字，指名中共發射的就是飛彈（missile），造成民眾恐慌，結果馬上就被打臉是衛星，為何會在沒有完全確認的情況下，就直接說是missile，而不是衛星（satellite）？是否藉中共發射衛星來介選？是不是故意謊稱是飛彈來欺騙民眾製造恐慌？

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