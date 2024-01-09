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國家級警報「飛彈」飛越南部？ 國防部致歉：簡訊英文未更新

國防部今首次發布「國家級警報」，指中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。但英文版內容卻以「Missile」（飛彈）描述，引發恐慌，國防部致歉。（圖擷自微博《央視軍事》、民眾提供，本報合成）

國防部今首次發布「國家級警報」，指中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。但英文版內容卻以「Missile」（飛彈）描述，引發恐慌，國防部致歉。（圖擷自微博《央視軍事》、民眾提供，本報合成）

2024/01/09 16:35

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部今首次發布「國家級警報」簡訊，指出中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，但英文版內容卻以「Missile」（飛彈）描述飛越台灣，引發恐慌。國防部回應，中共執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務，但簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

國防部約在今天下午3時15分發布「國家級警報」簡訊，發布［防空警報］指出中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理。

然而，英文版內容卻是寫「Missile flyover Taiwan airspace, be aware.」（飛彈飛越台灣空域，請注意），引發各界議論究竟是衛星還是飛彈，以及是否有需要發布國家級警報的質疑。

面對各界質疑，國防部今天下午4時15分以新聞稿形式表示指出，今日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

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