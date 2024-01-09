中國衛星飛越南部連2通國家警報 朱立倫質疑國防部故意誤導

國防部針對中國發射衛星連發2通國家級警報，朱立倫質疑是故意誤導，要求國防部及民進黨應說明 。（記者歐素美攝）

2024/01/09 16:33

〔記者歐素美／台中報導〕針對國防部連發2通國家級警報，國民黨主席朱立倫表示，第一次聽說發射衛星也可以發國家級警報，全民都嚇了一跳，以為是飛彈，結果是衛星，因外媒接獲的訊息是missile（飛彈），質疑國防部故意誤導，要求國防部或民進黨應做完整說明。

國防部於今天下午連發2通國家級警報，指稱中國於下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理。

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朱立倫今天下午陪同台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔在大雅掃街，接受媒體詢間時對此回應指出，第一次聽說發射衛星也可以發國家級警報，全民都嚇了一跳，以為是飛彈，結果是衛星，然後我們的英文名稱，對外媒來講看到的是missile，是飛彈，國防部發這樣的警報試圖在誤導民眾。

朱立倫說，從過去到現在一定有很多衛星發射，為什麼針對這次衛星發射用這樣的方式來發這樣的國家級警報，國防部或民進黨當局應做一個完整的說明。

另朱立倫指出，楊瓊瓔委員是大家公認最優質的立委，也是立法院表現受到所有國會評鑑最高的肯定，但是在最後關鍵，我們絕對絕對不能掉以輕心，因為很多民眾太肯定她了，但是一定要出來投票，讓她高票連任，這才是對最好的立委最好的肯定。

國民黨主席朱立倫陪同楊瓊瓔在大雅區車隊掃街。（記者歐素美攝）

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