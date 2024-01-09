藍營要求開臨時會連自家人都不挺 柯建銘：侯趙必敗！

柯建銘透露，院會成會至少要1/3委員出席，但國民黨無法全員到齊，連自家人都不捧場，這不是敗象什麼是敗象。（資料照）

2024/01/09 17:12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會院會今（9）日邀請行政院長陳建仁就高端疫苗相關議題進行專案報告，並備質詢。對於國民黨團在選前提案要求召開臨時會，民進黨團總召柯建銘直言：「KMT黔驢技窮，敗象已露，侯趙必敗！」他並透露，院會成會至少要1/3委員出席，但國民黨無法全員到齊，連自家人都不捧場，這不是敗象什麼是敗象，「沒有願景的KMT，勢必苦吞敗果！可期！」

柯建銘表示，選前4天，國民黨執意開臨時會，要陳建仁到立法院就高端疫苗做專案報告，不外乎想再進行抹黑攻擊。過去有關高端疫苗相關問題的處理情形，立法院已邀請行政院長做過3次院會專案報告，委員會專案報告16次，調閱小組2次，預算執行也經審計部查核，63件相關訴訟案最後也都查無不法簽結。

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柯建銘認為，國民黨此舉除了利用專案報告再進行抹黑攻擊，最主要的目標不外乎是其正副總統候選人侯友宜、趙少康選情告急，想轉移焦點，當侯凱旋苑、新莊土地遮羞布，「KMT黔驢技窮，敗象已露，侯趙必敗無疑！！道理至明！」

柯建銘指出，台中市長盧秀燕宣誓，侯友宜若當選不當行政院長、不入閣。另，侯友宜亂演模擬宣誓就職，也是自覺選情告急，「方寸亂矣！敗象難挽，情急之下，亂演一通！」但最離譜的事，則是要求開臨時會卻動員不力，意興闌珊。

柯建銘透露，根據「立法院職權行使法」第4條規定，「立法院會議，須有立法委員總額1/3出席，始得開會。」換言之需至少38席。但今天國民黨38人出席26人，民眾黨3人、時代力量3人、民進黨22人，共54人，假如不是民進黨動員22人，在野黨僅32人，尚不足法定人數38席，早就散會了。

柯建銘表示，國民黨38人無法全員到齊，跡象顯示連自家人都不捧場，沒興趣。「這不是敗象什麼是敗象，黔驢技窮了，難挽頹勢！只有抹黑攻擊，沒有願景的KMT ，勢必苦吞敗果！可期！」

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