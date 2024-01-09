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陳慕義談總統大選：「台灣人是天公仔囝」不會笨到害死自己

台灣演員陳慕義今日在立法院受訪表示，台灣每次選舉結果都會讓人驚嚇，不過「台灣人是天公仔囝」，老天爺會疼惜台灣，相信台灣人不會那麼笨，無緣無故害死自己。（記者陳鈺馥攝）

台灣演員陳慕義今日在立法院受訪表示，台灣每次選舉結果都會讓人驚嚇，不過「台灣人是天公仔囝」，老天爺會疼惜台灣，相信台灣人不會那麼笨，無緣無故害死自己。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/09 14:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數4天，以電影《老狐狸》榮獲金馬獎最佳男配角的演員陳慕義今日在立法院受訪表示，台灣每次選舉結果都會讓人驚嚇，不過「台灣人是天公仔囝」，老天爺會疼惜台灣，相信台灣人不會那麼笨，無緣無故害死自己！

陳慕義談及台灣的國際表現，他直誇這幾年台灣在國際上滿好的，自己常講一個笑話，沙烏地阿拉伯產油國供應全世界，就穿著拖鞋到處跑，台灣生產晶片供應全世界也穿著拖鞋到處跑，台灣在國際上能見度應該很OK。

陳慕義話鋒一轉說，台灣最主要問題是，有太多住在台灣不認為是台灣人的，這個問題滿嚴重，其實就是在台灣的「中國人」。如果這些人有自知之明，那就回去中國，但這些人根本不敢回去，因為回去會沒飯吃。

陳慕義指出，不想回去也可以，至少安靜一點，公平一點對待其他人。這群人早年享受很多優渥待遇，非常囂張欺負台灣人、踐踏台灣土地，現在不必再這樣地糟蹋別人。

對於三黨總統候選人所提政見的看法？陳慕義回應，候選人講國家政策是有必要的，但是有候選人說要恢復特偵組，這是什麼意思？你是不相信現在法律？不相信法律，然後成立特偵組，這個心態是「專制」的心態，成立這個之後，勢必是由這個人來控制。

陳慕義談及，當然也不用討論另一個污辱女性、侮辱狗的總統候選人，反正台灣人每次選舉都會讓人嚇一跳，真的很可怕，每次選舉結果都會讓人驚嚇。不過，「台灣人是天公仔囝，老天爺會疼惜台灣，相信台灣人不會那麼笨，無緣無故害死自己！」

陳慕義強調，他不可能跟一天到晚跟侮辱台灣的外來政權做任何對話，那是毫無意義的。「如果有人不長進，甘願要去當奴才的話，我也沒什麼話好說」。這次選舉投票是一定要的，這是公民的責任，也是你的權利，年輕人要學會獨立思考和獨立判斷，做了任何決定就是自己要負責。

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