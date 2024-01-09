沒ROC保護礦工小孩怎能當上副總統！台派轟韓國瑜霸凌台灣人

總統大選倒數4天，台派聯盟今日召開「去投票！為台灣更為自己」記者會，呼籲台灣人民1月13日踴躍投票，讓民主繼續前行。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/09 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數4天，台派聯盟今日召開「去投票！為台灣更為自己」記者會，呼籲台灣人民1月13日踴躍投票，讓民主繼續前行。以電影《老狐狸》榮獲金馬獎最佳男配角的演員陳慕義表示，如果這次的總統候選人再不做轉型正義，保證每次選舉就有一些人會出來糟蹋別人。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜近日在造勢場合聲稱，「沒有中華民國的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」引發外界質疑歧視礦工。

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台灣北社副社長、醫師羅浚晅今日在記者會上表示，只剩4天就要投票，台派聯盟今天出來鼓勵台灣人出門投票，如果不去投票，那些早被唾棄的政治人物，就會慢慢爬回台灣的國會殿堂。

羅浚晅指出，最近有很多不當言論，韓國瑜說沒有中華民國的保護，一個礦工小孩怎能當上副總統，真的令人不可置信，民主時代居然還有這種說法。

羅浚晅分析，有些人表面自認優秀過人，內心是非常自卑，其實根本找不到驕傲優秀的理由，也得不到台灣人民的認同和尊重，外在自傲與內在自卑有強烈反差，找不到平衡點，就把中華民國國號搬出來情勒別人、霸凌台灣人。

陳慕義表示，他來這邊不是要為誰背書，希望台派朋友為國家而努力。他想講幾個小故事，以前拍戲時，有一場戲導演要他用很標準的國語講，說感情已經昇華了，所以要用很標準國語，自己心裡感到非常奇怪，就回說感情已經昇華，難道不能用親的。

陳慕義提及，還有一次有個導演跑過來跟他說，「你可不可以用台灣國語，因為你的詭計被拆穿了，要表現出卑微、賤的樣子」，自己當下聽到，真的心在淌血。

陳慕義強調，十幾年前他在文學獎的得獎感言就寫得很清楚，「我不屑與外來政權對話，我堅持在尋找台灣人的尊嚴，以及獨立的氣質」。如果這次的總統候選人再不做轉型正義，跟你保證每一次選舉，就會有撕裂族群，有羅醫師所說那樣的人出來糟蹋別人。如果有總統候選人願意做轉型正義，他會願意投票給這個人。

蔣渭水姪孫女蔣理容表示，這次投票是為了下次的選舉，因為這次沒有選好，以後可能就沒有得選，台灣可能變成中國一部分，台灣人還會淪為人類中最低等的奴隸，跟新疆人被迫害的情形一樣。蔡英文執政8年，帶領台灣走向國際，只有賴蕭配會延續蔡英文路線，若是其他組候選人，將走回聽命中國的老路。

台灣社社長李川信批評，侯友宜在文化大學旁的凱旋院有103房間出租，為了避稅隔成99個門牌，租金高昂坑學生。柯文哲家購買農地，為獲利出租違法做停車場，完全是唯利是圖。

李川信指出，侯、柯兩人說當選要處理108課綱，要改成以中國為主，更說要重啟服貿，聽了都讓人冷汗直流，一旦服貿重啟，大量中國人來台，年輕人將找不到工作。

台灣教授協會會長陳俐甫說，國際都在關注台灣選舉，只要國人踴躍投票來證明熱愛民主自由，投給堅持台灣不是中國一部分的候選人，表達主權獨立的意願，就可激勵更多民主自由陣營的國家，在關鍵時刻挺身協助台灣抵抗中國侵略。

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